La Comisión de Vacunación del COEGI alerta de posibles brotes de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas

Como el sarampión, la tosferina, o la enfermedad Neumocócica, entre otras. Desde la Comisión subrayan asimismo el riesgo que suponen las informaciones engañosas que se difunden en diferentes medios y redes sociales Con motivo de la Semana Mundial de Vacunación que se desarrolla del 24 al 30 de abril, la Comisión de Vacunación del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) subraya que, por lo vivido en la pandemia "no debemos olvidarnos de que tenemos que seguir manteniendo las enfermedades a raya, porque en cualquier momento podemos ver un repunte de las mismas".

El COEGI organiza el próximo 6 de mayo su IX Jornada de Vacunación.

Un año más se celebra la Semana Mundial de Vacunación, que se desarrolla del 24 al 30 de abril bajo el lema 'Humanamente Posible: Salvar vidas a través de la inmunización'. Este lema expresa todo lo logrado a lo largo de los años que se lleva vacunando a la ciudadanía y que se ha corroborado en la reciente pandemia.

En 2024, además, se conmemoran los 50 años del Programa Ampliado de Inmunización de la OMS para garantizar el acceso a la vacunación básica en todas las partes del mundo. En el desarrollo de estos programas tienen una especial importancia el trabajo que realizan las enfermeras que se desplazan voluntariamente a muchos países para administrar vacunas.

Desde la Comisión de Vacunación del COEGI su responsable, Rosa Sancho, recuerda que "disponemos de nuevas vacunas y vamos mejorando otras ya existentes que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas. Esto nos llena de satisfacción a las enfermeras que trabajamos cada día para ofrecer cuidados con ese objetivo".

La coordinadora de la Comisión y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), explica que desde la Comisión del COEGI "trabajamos para que las enfermeras de Gipuzkoa se mantengan permanentemente formadas e informadas sobre las últimas novedades en vacunación con el objetivo de que la ciudadanía pueda preguntar a sus enfermeras cualquier duda relacionada con esta área".

Subraya además que, desde que finalizó la pandemia, se observa cómo vuelven a producirse brotes de enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión, la tosferina, o la enfermedad Neumocócica, entre otras. "Son enfermedades que se trasmiten por vía aérea y la única forma eficaz de poder prevenirlas es mediante la vacunación", enfatiza Rosa Sancho.

Hace también hincapié en el riesgo que provocan las informaciones engañosas que se difunden en diferentes medios y redes sociales. "Sobre todo, la información que se transmite de algún estudio de dudosa calidad que revela efectos adversos importantes tras la administración de vacunas que hace que la población no se fie de ellas y las rechace… Esto es importante, sobre todo en un contexto en el que no se ve la gravedad de muchas enfermedades que tenemos controladas precisamente porque hemos vacunado", apunta la responsable de la Comisión de Vacunación del COEGI.

IX Jornada de actualización en vacunación del COEGI

El COEGI ha organizado la IX Jornada de Actualización en Vacunación que tendrá lugar el 6 de mayo, lunes, de 16:00 a 18:00 horas, en la sede del Colegio. La jornada está dirigida a enfermeras/os y servirá para conocer las últimas novedades en la prevención del Virus Respiratorio Sincitial.

Se abordarán también aspectos prácticos sobre cómo manejar adecuadamente los esquemas de adaptación de calendarios vacunales en pediatría y en población adulta, donde la enfermera tiene un importante papel.

Es posible acceder al calendario vacunal para la población adulta del COEGI clicando sobre el siguiente enlace: https://bit.ly/CalendarioVacunalCOEGI