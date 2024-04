inGroup tiene ingresos anuales de 205 millones reconocidos en la Lista Global 100

inGroup International generó 205 millones de ingresos anuales en 2023, colocándose en el #46 de la reciente lista Global 100 de las mejores compañías de ventas directas, publicada por Direct Selling News (DSN) La Lista Global 100 de DSN clasifica a las compañías de ventas directas con ingresos anuales de más de 100 millones que voluntariamente informen sus resultados.

"La fortaleza en cada impulsor económico fundamental nos ayudó a aumentar nuestros ingresos de 135 millones en 2022 a 205 millones en 2023", declaró Anthony Varvaro, Director Financiero y de Operaciones de inGroup. "Tanto la activación como la retención de Miembros y Socios fueron fuertes, y el número de Miembros que están reservando viajes y están viajando sigue siendo alto".

El crecimiento y el impulso positivo de inGroup siguen creciendo en 2024

"Marzo fue otro mes récord a medida que los ingresos siguen aumentando de manera impresionante", comentó el Cofundador y Codirector general de inGroup, Frank Codina. "Esto es testimonio de la energía y confianza en aumento que estamos viendo en nuestro negocio global a medida que seguimos añadiendo valor a nuestras ofertas de Membresía y programa de Socios".

La actividad en aumento ha dado como resultado una ola de eventos globales en vivo y en línea llamados "ALL IN 24".

"Miles de Socios ya han asistido a eventos este año, y aún no hemos terminado", declaró Michael Hutchison, Cofundador y Codirector general de inGroup. "Los próximos eventos en vivo en Inglaterra, Kazajistán, Alemania, Ucrania y Puerto Rico ya están agotándose y seguramente mantendrán la energía en altos niveles".

Sobre inGroup International e inCruises

inCruises es una división de inGroup International y es uno de los clubes de viajes por suscripción más grandes del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha sumado más de un millón de Miembros y Socios en más de 200 países y territorios. inStays se añadió en 2022 para dar a los Miembros acceso a cerca de 200,000 ofertas diferentes de cruceros, hoteles y resorts. Los Miembros de inCruises pueden ganar puntos de recompensa que pueden usar para reservar cruceros, hoteles y resorts a través del sitio web de inCruises, el cual está disponible en 17 idiomas.

inGroup está marcando una significativa diferencia en las vidas de sus Miembros y brinda una oportunidad de negocio sustentable a su creciente equipo de Socios. La Membresía inCruises crece exclusivamente a través de los Socios independientes, quienes pueden ganar una compensación al compartir las exclusivas ventajas de la Membresía con otros.

inGroup International está profundamente comprometida a un civismo corporativo global positivo y apoya activamente a Mercy Ships y otros programas de ayuda humanitaria. Para más información, se puede visitar in.Group e inCruises.com.