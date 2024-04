Las asesoras cosméticas de Ambari, Medik8 y Boutijour destacan las bondades de la manteca de karité

Presente en muchos cosméticos que se tiene en el neceser, apenas se habla de él, a pesar de ser un gran ingrediente con multitud de propiedades. Las expertas en belleza y cosmetólogas explican por qué es clave en cosmética La manteca de karité es tan común que pasa completamente desapercibida. Forma parte de la base de la formulación, sobre todo, de las cremas más untuosas y cosméticos, por lo general, muy nutritivos y, a pesar de ello, se habla muy poco de ella. "La manteca de karité es un ingrediente de esos de toda la vida y, precisamente por eso, en muchas ocasiones, se le da más relevancia a otros más novedosos, como el escualano o las ceramidas, con funciones similares, pero no porque sea menos importante o tenga un valor cosmético inferior", cuenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

El ingrediente de las pieles muy secas o sensibilizadas

Una piel seca es una piel desprotegida que necesita un manto que la arrope. "Además de activos hidratantes, como pueden ser el ácido hialurónico, el escualano o la urea, una piel seca y con tendencia a estar sensibilizada, necesita estar, además, nutrida", cuenta Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. Y esa, precisamente, es la función de la manteca de karité. "Rica en vitamina F, también conocida por el compuesto de los omega-3, 6 y 9, la manteca de karité nutre y actúa como un abrigo para piel y no deja que se escape la hidratación", apostilla Natalia Abellán, directora técnica de Rosalique.

Este tipo de pieles, además, suelen presentar rojeces o descamaciones y "la manteca de karité, gracias a su poder antiinflamatorio, las calma. Es decir, no solo nutre, también tiene poder antiinflamatorio", apostilla Marta Agustí, directora técnica de Boutijour. De hecho, está presente en muchos productos por su "acción cicatrizante y curativa, pudiendo rebajar los efectos de diferentes microheridas o rojeces faciales y se acude a ella en limpiadores para equilibrar la acción curativa y nutritiva durante el proceso de limpieza", cuenta Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com

Otros beneficios de la manteca de karité

Además de por su poder nutritivo, la manteca de karité es rica en antioxidantes, en concreto, "en vitamina A y en vitamina E, que son clave para prevenir el estrés oxidativo y el envejecimiento que propicia, por ejemplo, el sol", cuenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Asimismo, la vitamina A, "también es regeneradora y cicatrizante, es decir, que la manteca de karité también puede ser muy beneficiosa en caso de que la piel esté comprometida o debilitada", puntualiza Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

Los cosméticos favoritos con manteca de karité

Metamorphosis of Narcissus, de Byoode, es un bálsamo limpiador antibacteriano que cuenta con la manteca de karité nutritiva en su formulación, además contiene ingredientes botánicos como el extracto de bulbo de narciso, que calma y regenera la piel, el aceite de sésamo negro, que aporta poder antioxidante, aceite de perilla que seborregula e hidrata, y aceite de higo chumbo, que tiene propiedades antibacterianas. 39 € en Byoode.com

Cream Cleanse, de Medik8, un limpiador con efecto antiedad de aporte nutritivo gracias a la manteca de karité que, además, posee una gran capacidad de arrastre para eliminar así cualquier impureza que pueda estar depositada sobre la piel gracias a las saponinas naturales. 34 € Medik8.es

La crema hidratante Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour cuenta manteca de karité y extractos botánicos que aseguran que la hidratación sea profunda y completa. En su fórmula también están incluidos péptidos de soja, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme y elástica. 64 € en Purenichelab.com

Multi Action Overnight Intensive Firming Treatment de Perricone MD es una mascarilla de noche a base de manteca de karité, aceite de coco y ácido alfa lipóico (ALA), el antioxidante más poderoso de la naturaleza, que combate de forma drástica las líneas finas, arrugas, poros, firmeza y la pérdida de luminosidad. También trabaja en el proceso regenerativo natural de la piel para hidratar y suavizar durante la noche. 99 € en Perriconemd.es

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 in 1. Componentes como la urea, el alfa-bisabolol, el pantenol o la manteca de karité, sumados a una tecnología de pigmentos que también aporta color, la convierten en una de las mejores cremas para las personas con rosácea. En una primera impresión, la crema de color verde contrarrestará cualquier imperfección rojiza para corregir el tono con unas cápsulas que, después, se adaptan al tono natural de la piel. Además, protege con su filtro solar SPF50. 34,95 € en Purenichelab.com

Ambari Complex4 Hydrator Cream reafirma e hidrata con ácido hialurónico, ceramidas, setas maitake y péptidos. Cuenta también con efecto antioxidante, que favorece la producción de colágeno. 119€ en Purenichelab.com