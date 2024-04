Necesitamos la llave y abordar lo prioritario

Si tienes la llave puedes solventar muchos problemas: Puedes entrar en una casa, o en un espacio virtual. Puedes entender cosas que sin la llave o clave no entenderías.

En la vida tienen solvencia las personas que pueden solventar problemas. Están los solventes económicos, los que tienen dinero y los otros solventes, los que tienen la llave. Esa rara capacidad de priorizar.

La llave para entrar, la llave o clave para entender. Para entender una palabra, la primera clave es el contexto. La segunda clave, puede ser la palabra sinónima. Para entender las actuaciones de una persona, igual, el contexto y las personas similares. Y para entender un texto, igual.

Además de esas claves está la clave esencial. La esencia. La causa principal.

¿Por qué los adolescentes se comportan así? Porque su lóbulo frontal no ha madurado del todo.

¿Por qué Pedro Sánchez gobierna a pensar de que su partido no ganó las elecciones? . El sistema electoral español proporciona la respuesta.

¿Por qué la ideología que defiende la no asignación de género al nacer, tiene tantos detractores? Porque el niño, para crecer adecuadamente, necesita certezas, además de límites claros.