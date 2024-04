smöoy celebra el Día Internacional del Libro sorteando un lector Kindle entre sus clientes

Coincidiendo con el Día Internacional del Libro y San Jorge, todos aquellos lectores que quieran participar en este sorteo solo tienen que mencionar a dos amigos en sus comentarios dentro del perfil de la compañía en su perfil de Instagram Smöoy, franquicia dedicada desde hace más de catorce años a la fabricación y venta de yogur helado, quiere celebrar el Día Internacional del Libro impulsando la lectura en la sociedad y especialmente en los más pequeños de la casa. Por este motivo, la compañía anima tanto a clientes, como a aquellos que aún no lo son, a participar en un sorteo en el que el premio es un lector Kindle, con su funda, en una edición limitada personaliza con las señas de identidad de la propia marca.

Participar es muy sencillo. Cada concursante solo tiene que mencionar a dos amigos en sus comentarios dentro del perfil de Instagram de la compañía. El plazo para participar concluye el próximo martes 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro y San Jorge. El día 24 smöoy hará público el nombre de los ganadores por mensaje directo y también a través de una publicación en esta misma red social.

El año pasado, smöoy convocó a un concurso muy similar en estas mismas fechas y la participación superó las 2.000 personas, una cifra que la cadena prevé superar este año. Con respecto al sorteo del año anterior, y hasta la fecha, smöoy ha incrementado un 10% el número de seguidores de su perfil en Instagram.

smöoy ha optado por este tipo de concurso por coincidir plenamente con su filosofía de marca. La compañía fabrica y distribuye, desde su fundación, un producto único, el primer yogur helado funcional: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten, en clara tendencia con el cliente actual que cada vez más demanda productos saludables. Y lo hace, combinando los más de 85 años de experiencia de la empresa en el mundo del helado, por un enorme esfuerzo de investigación que lleva a cabo la compañía desde sus instalaciones centrales de Alcantarilla, Murcia.

smöoy, más allá de fomentar hábitos de vida saludable y la lectura entre los más jóvenes, ha llevado a cabo diversas acciones de responsabilidad social con el propósito de contribuir al bienestar general de la sociedad. Estas incluyen colaboraciones con ONGs y organizaciones benéficas, la implementación de políticas orientadas hacia la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, así como el impulso al emprendimiento y la innovación.

Entre las numerosas iniciativas que ha emprendido a lo largo de su historia, smöoy fue pionera al traducir su carta al braille, en asociación con la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Además, ha respaldado eventos deportivos de renombre, como el Cruce del Atlántico a Remo, y ha establecido alianzas significativas, incluyendo su compromiso como Empresa Amiga de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), mediante un acuerdo para la conservación de la biodiversidad, o sus acuerdos con otras entidades como Juegaterapia y Azul en Acción que apoyan diversas causas en favor de una sociedad comprometida.

Con el mismo propósito, smöoy ha puesto en marcha una campaña continua para reducir el uso de envases plásticos de un solo uso en todas sus operaciones. Esto implica la eliminación de estos envases en sus tiendas físicas, así como aquellos destinados al servicio de entrega, a domicilio o para llevar.

Siguiendo esta estrategia, la compañía ha renovado las infraestructuras e instalaciones de su planta de producción de 7.500 m2 en Alcantarilla, Murcia, para reducir los consumos eléctricos y de agua en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas.

Premios y reconocimientos smöoy

El carácter innovador de la empresa y su rápido desarrollo han sido fundamentales en la trayectoria de smöoy y ha quedado reflejada en los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de sus 10 años de historia.

En 2015, Smöoy fue galardonada con el Premio Alimento de España a la Restauración, Accésit Alimento de España a la Iniciativa Emprendedora, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y dirigido a empresas menores de 10 años, en reconocimiento a su aplicación de ideas innovadoras.

Además, Smöoy ha sido destacada en los Premios Nacionales de Marketing, llegando a las últimas fases junto a reconocidas empresas como Iberia y Acciona, en la categoría de Latinoamérica. Asimismo, ha sido premiada con el Premio de Restauración Moderna en la categoría de I+D por la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna (FERHCAREM).

Destacan también el Premio Herentia 2015, otorgado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), el Premio a la Franquicia más Internacional, concedido por el diario El Economista junto a la Asociación Española de Franquiciadores en 2016, así como el reconocimiento a la Directora General y cofundadora de la compañía, Nuria Martínez Sirvent, como Empresaria del Año por la OMEP.