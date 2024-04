Javier Sólo saca su nuevo single 'Llegar a las manos' con la colaboración de Dani Flaco

El single Llegar a las manos, incluido en su disco El astronauta que soñaba con estrellas de mar, sumerge en los amores platónicos, esos amores no correspondidos por los que, desgraciadamente, no pasa el tiempo.

A Javier Sólo le gusta sumar sinergias y rodearse de amigos que amplifiquen y redondeen sus historias y en esta ocasión ha contado con su amigo Dani Flaco, el reconocido cantautor catalán le ha dado su toque de rock rasgado tan peculiar logrando un gran tándem.

"Sabemos que en las composiciones del músico barcelonés ejercen gran peso las letras. Sabemos también, que le apasiona jugar con metáforas y peripecias lingüísticas con las que redondear sus canciones. Y en Llegar a las manos, valga la contradicción, lo ha conseguido de una manera muy sutil y directa a la vez. Jugando en uno de los terrenos más difíciles del amor, el que no podemos materializar, el que no podemos tocar, puntualiza y afirma en su nuevo tema que solo está permitido llegar a las manos desde el amor. Como siempre, Javier Sólo quiere dejar claro, tanto en sus canciones más comprometidas socialmente como en sus canciones de amores y desamores que la violencia nunca es el camino correcto", afirma su representante.

Su nuevo disco El astronauta que soñaba con estrellas de mar, estará disponible en físico y digital desde su página javiersolo.com a partir del 19 de abril, coincidiendo con la salida de este tercer adelanto. Javier Sólo ha redefinido su sonido combinando sus letras afiladas y comprometidas con un Rock latino fronterizo que está dando mucho que hablar en España y Latinoamérica.

