Escapada perfecta para el primer baño de la temporada; ¡Descubrir los destinos ideales para disfrutar del mar!

El Grupo RV EDIPRESS, agencia de comunicación especializada en comunicación turística, recomienda algunos lugares impresionantes para disfrutar de las mejores playas...

Hay quien no puede esperar ni un día más y decide ponerse el bañador para disfrutar de un buen chapuzón, más aún cuando el tiempo acompaña, con unas temperaturas que, salvo sorpresa, no parece que vayan a bajar mucho en los próximos días. A continuación, se exponen los mejores destinos para una escapada a la playa inolvidable.

Menorca forever. Fue su claim este año en Fitur y no podía ser más claro. Esta joya del Mediterráneo es siempre una opción a tener en cuenta para todos aquellos amantes del sol y playa. Merece la pena, y mucho, tomarse tiempo de sobra para descubrir rincones espectaculares. Las playas del norte de la isla, con sus tonos de arenas rojizas perfectamente armonizados con el azul del Mediterráneo. El violento embate del viento de tramontana ha cincelado en la cara norte de la isla paisajes fascinantes y formaciones rocosas, dando una apariencia, por momentos, de paisaje lunar. Sa Mesquida, Cala en Brut o Cala Pilar son algunos ejemplos. La otra cara de la isla está en el sur, con arenales blancos y finos que se funden con las aguas turquesa. Acantilados calcáreos, bellos barrancos, dunas y bosques mediterráneos envuelven estos entornos de gran valor natural. Es Caló Blanc, Son Bou, Mitjana o Binidalí son rincones que cautivarán.

Elegir Formentera. La más pequeña de las Pitiusas engaña con su tamaño. Aquí el azul se percibe de una manera nunca antes vista. Tan es así que tiene su propio nombre: azul Formentera. La peculiar forma de la isla le brinda kilómetros y kilómetros de playas tan sugerentes como Ses Platgetes, con unas vistas espectaculares a los acantilados de La Mola. O qué decir de Migjorn, la playa más extensa de toda la isla, compuesta por diversas calas que se dividen por la intercalación de zonas rocosas y de arena. Pero para hablar de playas de Formentera, hay que mencionar obligatoriamente a Ses Illetes, la joya de la corona formenterense. Aguas tranquilas, poco profundas y de colores turquesas que junto a la arena blanca de la orilla, regalan una postal que le ha valido en muchas ocasiones, el reconocimiento como una de las playas más bellas del mundo.

A Ría da Estrela, la magia de Galicia condensada en playas de película. La más alta de las rías baixas no es solo un enclave natural repleto de bosques, pueblos pesqueros y suculenta gastronomía. Esta Ría cuenta con playas y calas para prácticamente todos los gustos. Desde extensos arenales blancos bañados por el siempre impresionante Océano Atlántico, hasta tranquilas playas y calas de ría, mucho más tranquilas y propias para los que buscan un sitio más recogido. La Ría de Muros Noia, Ría da Estrela, es un compendio de parajes que merecen ser descubiertos con tranquilidad. Arenales inmensos como Ancoradoiro, Area Maior o San Francisco, en los que pasear oteando el litoral abandonándose a la meditación o la desconexión; pequeñas playas urbanas como O Castelo o Da Virxe, coquetas y perfectas para pasar una mañana con niños o con un grupo de amigos; o dos playas verdaderamente mágicas, como Das Furnas y Baroña. La primera sonará a más de uno, pues aparece en la célebre película ‘Mar Adentro’. En cuanto a la segunda, toma su nombre del espectacular castro que la flanquea. Doble disfrute para aquellos que quieren quedar prendados de un entorno natural de ensueño y un enclave histórico icónico de la Ría.