Entrevista a Sergi Pujadó Soler, el fundador de Pujadó Soler, el estudio de arquitectura y edificación por excelencia en Barcelona

Pujadó Soler es un estudio de arquitectura y edificación muy conocido en la capital catalana, donde ha realizado más de 100 viviendas en los últimos años.

Así, esta firma especializada en obras nuevas, reformas integrales y gestión de licencias de obra se ha convertido en una referencia para quienes buscan soluciones de arquitectura eficientes, funcionales, creativas y avanzadas tecnológicamente. En este sentido, su fundador, el arquitecto y aparejador Sergi Pujadó Soler, comparte los detalles que han llevado a su empresa a posicionarse a la vanguardia dentro del sector de la construcción.

¿Cómo comenzó su carrera en el ámbito de la edificación?

Mi carrera comenzó tras finalizar mis estudios en arquitectura técnica. Sentí una profunda fascinación por la capacidad de transformar espacios y crear ambientes que mejoraran la vida de las personas. Desde entonces, he dedicado mi vida profesional a explorar y profundizar en todas las fases del proceso de edificación, desde la concepción del diseño hasta la ejecución final de la obra.

¿Qué lo llevó a continuar formándose para convertirse en arquitecto?

La arquitectura, para mí, es más que una profesión; es una pasión. La decisión de ampliar mis conocimientos y convertirme en arquitecto surgió del deseo de comprender y dominar completamente el arte y la ciencia detrás de la creación de espacios. Quería tener una visión más amplia y ser capaz de abordar proyectos desde una perspectiva integral, combinando la técnica con la estética.

¿Cuál es la importancia de la funcionalidad, la eficiencia, la tecnología y el diseño en los proyectos llevados a cabo por este estudio?

En Pujadó Soler, creemos que estos cuatro elementos son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. La funcionalidad y la eficiencia aseguran que los espacios no solo sean hermosos, sino también prácticos y sostenibles. La tecnología nos permite innovar y ofrecer soluciones avanzadas, mientras que el diseño es el alma de nuestros proyectos, reflejando la identidad y los valores de quienes los habitan.

¿A qué tipos de trabajos se dedica Pujadó Soler?

Nos especializamos en obras nuevas, reformas integrales y gestión de licencias de obra. Nuestro enfoque está en crear soluciones personalizadas que respondan a las necesidades específicas de nuestros clientes, ya sean proyectos residenciales, comerciales o institucionales.

¿Cómo está conformado el equipo de trabajo de la compañía?

Contamos con un equipo multidisciplinario de arquitectos e ingenieros altamente cualificados. Cada miembro aporta su expertise en diferentes áreas, lo que nos permite abordar los proyectos desde una perspectiva integral y asegurar la excelencia en cada etapa del proceso.

¿En qué consisten los servicios de gestión integral en edificación y construcción de la firma?

Nuestros servicios de gestión integral cubren todas las fases del proyecto y la obra, desde el diseño inicial hasta la entrega final. Esto incluye la conceptualización, el desarrollo de planos, la obtención de permisos, la supervisión de la construcción y la gestión de proveedores. Nuestro objetivo es garantizar que cada proyecto se ejecute con la máxima calidad, eficiencia y dentro del presupuesto establecido.

¿Cuáles son los aspectos distintivos del servicio de Pujadó Soler?

Lo que nos distingue es nuestra dedicación a la innovación, la sostenibilidad y la personalización. Cada proyecto es una oportunidad para explorar nuevas ideas y soluciones que no solo cumplan con las expectativas de nuestros clientes, sino que también contribuyan positivamente al entorno y la sociedad. Nos enorgullece nuestra capacidad para combinar la creatividad con la funcionalidad, creando espacios que inspiran y perduran en el tiempo.

Con más de 14 años de experiencia y una gran cantidad de trabajos de edificación en su haber, el equipo de arquitectos e ingenieros de Pujadó Soler ofrece un servicio de arquitectos en Barcelona y gestión integral de la construcción que garantiza los más altos estándares para cada proyecto.