Conocer la Fundación EcoConciencia en Nueva York; Desarrollando inversiones con propósito

El presidente de Fundación EcoConciencia, Dr. H.C. Rodolfo Tarraubella, el pasado 4 de abril, un día antes del terremoto, dio una conferencia memorable a 50 metros del Times Square, en Nueva York, se la denominó Desarrollando inversiones con propósito, la oportunidad de invertir en proyectos sostenibles, generando ganancia, reputación y sentido.

Estaban invitadas reconocidas family offices de Nueva York como Wilkins Media, Matrix P. Capital Group, JMC Family Investment Office, Applied Value Group, Wildcat Capital Management, entre otros, oficinas de administración de fortunas familiares que administran entre U$100 y U$1.000 millones cada una.

EcoConciencia es una fundación sin ánimos de lucro que se encuentra a la vanguardia del cuidado de la naturaleza y la sostenibilidad, fomentando las finanzas climáticas y el desarrollo de financiamiento verde.

¿Qué temas trató la conferencia? Como el nombre de la presentación lo decía, se trató sobre cómo desarrollar inversiones con propósito, la pregunta fundamental fue ¿Cuál debería ser el propósito de una inversión? ¿La inversión debe tener un propósito único de maximizar la ganancia, o debe tener impacto en otros aspectos como lo ambiental y social? El orador explicó que invertir es ejercer el poder de transformación y, por lo tanto, invitó a trabajar con un modelo de calificación de proyectos a financiar de triple impacto, donde primero se evalúa el impacto social, luego el impacto ambiental y una vez que se obtiene un impacto positivo en los anteriores, justo después se evalúa el impacto económico del proyecto para determinar su TIR, o Tasa Interna de Retorno. De este modo, los retornos, o ganancias, no estarían sujetos a la externalización de costos ocultos, tanto ambientales como sociales. Las ganancias del proyecto serían las reales, sin obtenerlas a costa de la sociedad en su conjunto, o de la naturaleza. Por lo tanto, se disminuye el riesgo reputacional de quién invierte, y aumenta la confianza en las marcas de los inversores ennobleciendo a la actividad financiera. Tarraubella explicó lo que es la externalización de los costos mediante la orientación de un crédito hacia una actividad que lo realiza, y puso como ejemplo, la situación que vivieron los bancos brasileros cuando fueron demandados por una enorme cantidad de juicios culpándolos de financiar la actividad de deforestación, y culminó en la pérdida de cuantiosas sumas de dinero en pago de multas. El Banco Central de Brasil tuvo que reglamentar la financiación a actividades que necesiten de la deforestación, para frenar las demandas. Por lo tanto, explicó Tarraubella, también generar inversiones con propósito genera ganancias al evitar este tipo de demandas no esperadas.

¿Qué oportunidades ofrecerá Argentina para este tipo de inversión? Argentina se comprometió a quitar los subsidios a la energía, y otros subsidios como a los transportes, por lo tanto, las tarifas de gas y luz se elevarán fuertemente, entre un 100 % a un 400 % o más. Asimismo, al volverse más costoso el combustible, el transporte de mercadería elevará sus precios, surgiendo oportunidades de inversión fundamentalmente en todo lo que califica como Eficiencia Energética y dentro de ello, Energías Renovables.

Las empresas privadas buscarán tener sus propias generadoras de energía renovable para reducir sus costos de energía de la red. Existen zonas de excelente irradiación solar en el Noroeste Argentino, como zonas de excelentes vientos para energía eólica en el sur de Argentina. Asimismo, inversiones en deflectores de viento en transporte pueden ser realizadas con amortizaciones a muy corto plazo. Cuando se decida la inversión, si la misma se realiza en pequeños montos, va a ser importante desarrollar una Energy Saving Company, ESCO, para administrar dichas inversiones. También la figura del fideicomiso puede ser utilizada para generar empresas BOOT, Building Owner Operator Transfer, y dan una excelente seguridad a la hora de invertir. Estos tipos de inversiones nombradas tienen tanto impacto positivo ambiental como social, y llegan a tener TIR, Tasa de retorno, de más del 20 % en dólares.

Si normalmente se espera que un Bono Verde o Sostenible tenga menos tasa que uno convencional, ¿cómo hacer con esa tasa para obtener buena renta con la inversión? El enfoque debe explicarse desde un punto de vista más técnico y hacer un blend finance, pero en vez de aplicar fondos de diferentes entidades, aplicar fondos en diferentes modalidades. Puede ser ofreciendo un crédito, pero con la condición que una parte sea equity garantizado, de ese modo, la ganancia mayor del equity, equilibra la menor tasa del crédito.

¿Por qué confiar en Argentina si es un defaulteador serial? Esta explicación no trata sobre prestarle o no a un país, trata sobre aprovechar la oportunidad que el sector privado de un país puede ofrecer a los inversores en un momento dado. Los bonos de Argentina crecieron un 120 % en dólares en tan solo 4 meses. Hoy el sector privado puede desarrollar proyectos de inversión con tasas de retorno del 24 % o más, seguramente este nivel de tasa va a ir bajando en la medida que también lo hace el riesgo país. Las obligaciones negociables privadas, o sea, la deuda del sector privado, está cotizando por encima de la par, y con tasas efectivas del 6 % al 7 %.

Esto no es una demostración para que se preste a Argentina, sino a las empresas argentinas, que tienen muchas oportunidades de crecimiento, y no solamente en su cotización bursátil, sino en su generación de ganancia de balance, como se dice.

Por último, ¿Fundación EcoConciencia asesora a inversores y desarrolladores para invertir o desarrollar proyectos privados de Argentina? Un equipo de especialistas en finanzas sostenibles, asesora a inversores en la selección, evaluación y desarrollo de los proyectos, como así también en el seguimiento y monitoreo del mismo. Para asesoramiento se puede escribir a fundacion@ecoconciencia.org.