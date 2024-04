Quedada El Ballestero 2024; el evento BTT del verano

¿Soñando en unirse a una aventura que combine pasión, naturaleza y el espíritu de comunidad? La Quedada de El Ballestero 2024 by Ekuon es esa oportunidad que los amantes de la bicicleta de montaña no pueden dejar pasar. Pero, ¿qué hace a esta quedada tan especial y por qué hay que marcarla ya en el calendario? Solo hay que seguir leyendo y para descubrir el corazón de esta experiencia única.

Un encuentro con la naturaleza En el corazón de un paisaje donde la tierra besa el cielo, El Ballestero se convierte en el escenario perfecto para los apasionados de la bicicleta de montaña. Solo hay que imaginar pedalear a través de senderos que serpentean entre bosques y montañas, donde cada curva ofrece una nueva postal de la naturaleza en su máxima expresión.

Más que una aventura, una comunidad La Quedada de El Ballestero se viene realizando desde el año 2015 en un entorno privilegiado a los pies de la Sierra de Alcaraz de Albacete, con innumerables parajes naturales de gran belleza.

Es un evento reconocido por todos los ciclistas de montaña de la provincia de Albacete, y también para ciclistas de otras comunidades que aprovechan para pasar unos días en familia en un entorno ideal para realizar todo tipo de actividades al aire libre.

La Quedada de El Ballestero no es solo un evento deportivo, es el encuentro de una comunidad que comparte la misma pasión: el MTB. Es una oportunidad para conectar con personas que buscan superar sus límites mientras disfrutan de la libertad que solo la bicicleta de montaña puede ofrecer.

¿Qué esperar? Ruta para todos los niveles: Tanto si se es un veterano del MTB como si se está dando los primeros pedales en la montaña, se podrá realizar esta ruta sin problema. El trazado recorre senderos técnicos que desafiarán la habilidad hasta caminos más relajados para disfrutar del paisaje.

Actividades para todos: La Quedada no se limita a la bicicleta. Se podrá disfrutar de un día con amigos y familiares para fortalecer el espíritu de comunidad y compartir conocimientos y experiencias.

Sostenibilidad y respeto por la naturaleza: Conscientes de la importancia de preservar el entorno, la organización del evento pone un especial énfasis en la sostenibilidad y el mínimo impacto ambiental.

Un buen recovery al final de la ruta: No hay mejor final para una ruta ciclista, que recuperar fuerzas mientras charlas con los amigos de la gurpeta. Gracias al patrocinador y organizador principal EKUON, los participantes disfrutarán de un fin de ruta espectacular.

EKUON, innovación y calidad en ropa de ciclismo personalizada En el corazón de la industria ciclista española, EKUON se destaca como el fabricante líder a nivel nacional en ropa de ciclismo personalizada. Con un enfoque dedicado a satisfacer las necesidades específicas de clubs y peñas ciclistas, EKUON ofrece equipaciones de ciclismo que combinan identidad, comodidad y rendimiento.

Cada maillot y culotte diseñado por EKUON es más que una prenda; es una declaración de la pasión y el espíritu de equipo. Al optar por la personalización, los equipos pueden llevar sus colores y emblemas con orgullo, fortaleciendo el sentido de unidad y pertenencia. Las equipaciones son confeccionadas utilizando tecnología de vanguardia y tejidos de alta calidad, asegurando que cada pedalada sea tan cómoda como eficiente.

Además de su compromiso con la calidad, EKUON celebra la producción nacional, con todas las prendas fabricadas íntegramente en España. Esta proximidad no solo permite un control riguroso de calidad, sino que también fomenta la economía local y reduce el impacto ambiental asociado con el transporte de mercancías.

Con el respaldo de la marca de ropa de ciclismo personalizada EKUON, la Quedada El Ballestero se posiciona como una cita imprescindible en el calendario de cualquier amante del ciclismo de montaña.

¿Cómo participar? Preparar la bicicleta y el espíritu aventurero es solo el principio. A continuación, algunos pasos para que la experiencia en la Quedada El Ballestero sea inolvidable:

Inscripción: Hay que asegurarse de inscribirse con antelación. Las plazas son limitadas y nadie quiere quedarse fuera.

Preparación física: Independientemente del nivel, una buena preparación física permitirá disfrutar mucho más del evento.

Equipo adecuado: Revisar la bicicleta y asegurarse de contar con el equipo necesario para enfrentarse a la montaña con seguridad. Hay que asegurarse de llevar agua suficiente, ya que en pleno mes de julio el calor está garantizado.

Espíritu de comunidad: Hay que ir con la mente abierta y dispuesto a compartir y aprender. La Quedada El Ballestero es mucho más que pedalear; es vivir una experiencia única de camaradería.

Inscripciones Quedada El Ballestero 2024 La Quedada El Ballestero 2024 es posible gracias a EKUON, quien no solo es el alma detrás de la organización sino también el patrocinador principal de este evento tan esperado. Hay que marcar en el calendario: sábado 29 de julio de 2024, porque será el día en que los amantes del MTB se darán cita en un evento que promete ser inolvidable.

Lo mejor está por venir: La venta de inscripciones abre el 1 de mayo. Se puede asegurar un lugar en esta aventura por solo 20 € directamente desde la web de EKUON. Y hay más, porque si se decide comprar el maillot modelo Yelmo, diseñado especialmente para la edición de 2024 de la quedada, la inscripción será ¡gratis! No solo se estará participando en un evento único, sino que también será un recuerdo especial de esta experiencia. Hay que prepararse para vivir una jornada llena de desafíos, belleza natural y, sobre todo, el espíritu de comunidad que solo el MTB puede ofrecer.

Un final que es solo el comienzo Al cruzar la línea de meta, la aventura no termina; es solo el comienzo de nuevas amistades, historias, gastronomía y, por supuesto, el deseo de participar en la próxima quedada. La Quedada El Ballestero 2024 espera para vivir una experiencia que perdurará toda la vida. ¿Quién se lo podría perder?