Montar una agencia de marketing digital que dure más de cinco años

El mundo del marketing digital es un universo en constante evolución y crecimiento. Con el auge de la tecnología y la digitalización en prácticamente todos los aspectos de la vida, el marketing digital se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito de cualquier negocio, ya sea grande o pequeño. Ante este panorama, es comprensible que muchos profesionales del marketing se sientan atraídos por la idea de abrir su propia agencia digital.

Sin embargo, emprender en solitario en este campo puede ser un desafío considerable. Y aunque la idea del autoempleo y el emprendimiento ha seducido a muchos y les ha creado esa esperanza de “empezar en un garaje” e ir creciendo hasta convertirse en una gran multinacional. Lo cierto es que la mayoría de agencias de marketing digital que levantan su persiana (de forma imaginaria porque en un principio su oficina suele ser el cuarto de la plancha de su casa), fracasan antes de los dos años y otras tantas cierran antes de llegar a cumplir un lustro.

Por eso, la posibilidad de dejar de trabajar en solitario para unirse a la Primera Comunidad de Agencias de Marketing Digital en España cada vez conquista a más profesionales que luchan por conseguir una plaza para entrar en la siguiente promoción que SERSEO Marketing, pone en marcha de forma periódica.

Pero hay que pararse un momento y analizar la situación. ¿Cuál es la importancia de unirse a otros profesionales para montar una agencia de marketing digital y cómo afecta al desarrollo de una agencia de marketing digital? ¿Cuáles son las posibilidades de fracaso o éxito si se elige un camino u otro? Los profesionales de marketing digital de SERSEO Marketing han analizado todos estos aspectos en los más de 25 años de experiencia en el sector y ahora han compartido algunas de sus conclusiones.

El desafío de emprender en solitario Montar una agencia de marketing digital puede ser un sueño para muchos profesionales del sector. La idea de ser dueño de un propio negocio, tener flexibilidad en horarios y trabajar en proyectos que realmente apasionan a una persona son solo algunas de las razones por las que tantas personas consideran dar el paso hacia la independencia laboral.

Sin embargo, la realidad es que emprender en solitario en el mundo del marketing digital puede ser extremadamente difícil. La competencia es feroz, las estrategias y tecnologías están en constante cambio, y el proceso de adquirir clientes puede ser todo un desafío, especialmente al principio.

Además, la responsabilidad de llevar adelante todas las áreas del negocio, desde la adquisición de clientes hasta la ejecución de campañas y la gestión financiera, puede resultar abrumadora para una sola persona. Sin mencionar el hecho de que, en caso de enfrentar problemas o dificultades, no tener a nadie con quien compartir ideas o buscar orientación puede hacer que el camino hacia el éxito sea aún más arduo. Por eso, pertenecer a la primera comunidad de agencias de marketing elimina toda esa carga y soledad, en palabras de Susana Cervera, consultora de marketing digital en Guadalajara “Esto es lo mejor de pertenecer a esta comunidad, que nunca estamos solos”

La seguridad de formar parte de una comunidad de agencias Entonces, está claro, la solución y la decisión más inteligente es unirse a una comunidad de agencias de marketing digital. Al unirse a una red de profesionales con ideas afines, se obtienen una serie de beneficios que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una agencia.

En primer lugar, formar parte de una comunidad de agencias proporciona un valioso sentido de apoyo y colaboración. Tener colegas con quienes compartir experiencias, ideas y consejos puede ser increíblemente enriquecedor y motivador. Además, contar con una red de contactos a quienes recurrir en busca de ayuda o asesoramiento en momentos difíciles puede marcar una gran diferencia en la capacidad de superar obstáculos y mantenerse firme durante los primeros años críticos de la agencia.

Además del apoyo emocional y profesional, formar parte de una comunidad de agencias también ofrece oportunidades concretas de colaboración y crecimiento empresarial. Al asociarse con otras agencias para proyectos específicos o referir clientes entre sí, se pueden abrir nuevas vías de ingresos y expandir el alcance y la reputación de la agencia en el mercado.

Según comenta Miguel A. Ordax CMO de SERSEO Marketing “Este programa de crear tu propia agencia de marketing no elimina riesgos ni quebraderos de cabeza, lo que hace es permitirte ir por el camino más recto posible. Hay baches, pero los superas de una forma más sencilla. Yendo solo puede que te quedes por el camino. Lo que hacemos es aliviar toda esa carga que supone abrir una agencia. Mantener la actitud es muy importante, y hay que tener argumentos para rebatir al cliente y demostrar tu seguridad en lo que ofreces. Esta es otra de las ventajas de montar tu agencia con SERSEO Marketing: el poder apoyarte en otros consultores. ¡El no estar solo!”

Probabilidad de éxito a largo plazo Cuando se trata de montar una agencia de marketing digital que perdure más de cinco años, la seguridad y la estabilidad son clave. Y aunque emprender en solitario puede parecer tentador en un principio, la realidad es que las probabilidades de cerrar o fracasar son considerablemente más altas para aquellos que optan por seguir ese camino.

Por otro lado, al unirse a una comunidad de agencias de marketing, las posibilidades de éxito aumentan significativamente. La colaboración, el apoyo mutuo y las oportunidades de crecimiento que ofrece formar parte de una red de profesionales pueden marcar la diferencia entre una agencia que apenas sobrevive y otra que prospera y se consolida en el mercado a largo plazo.

Profesionales del marketing digital cansados de trabajar para otros que buscan tomar las riendas de su vida profesional, apasionados del marketing que ven en el sector una gran oportunidad de negocio y crecimiento profesional, agencias de marketing digital que no consiguen despegar, profesionales del marketing digital que buscan un trabajo que les permita conciliar tu vida familiar con la profesional… Existen miles de perfiles que encuentran en la primera comunidad de agencias, primero ese salvavidas con el que ponerse a flote y que más tarde se convierte en esa pista de despegue hacia el éxito.

Y es que está comprobado que aprovechar el apoyo, la colaboración y las oportunidades que ofrece una red de profesionales, puede ayudar a construir una agencia sólida y sostenible que perdure mucho más allá de los primeros cinco años. ¿Quién no querría jubilarse dedicándose a lo que más le gusta?