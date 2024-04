GO fit optimiza su gestión financiera con la integración de Yooz y Microsoft Business Central

Madrid, abril de 2024.- GO fit, empresa especializada en la construcción y explotación de centros deportivos, ha implementado con éxito la solución Yooz, integrada con el sistema ERP Business Central de Microsoft, para optimizar sus procesos financieros.

Con más de 1.000 empleados y 21 centros distribuidos en España y Portugal, GO fit se enfrentaba a desafíos en la gestión documental y de procedimientos debido a contar con más de 25 sociedades.

La implementación de Yooz ha permitido a GO fit abordar eficazmente estas problemáticas, ofreciendo soluciones integrales a su departamento financiero. Al elegir Yooz, la empresa se benefició de una solución global que abarca todas las necesidades financieras, garantizando la seguridad del proceso, total trazabilidad del estado de las facturas en cada etapa del proceso, rendimiento del reconocimiento automático, ergonomía, acceso a datos, flujo de aprobaciones y accesibilidad. La solución trata alrededor de 2.000 facturas mensuales.

"Yooz se ha convertido en una pieza clave para la reestructuración de nuestro departamento financiero, permitiéndonos centrarnos en tareas de mayor valor", afirmó Álvaro Docasar, Head of Accountant & Controlling Management en GO fit. La implementación también ha llevado a mejoras significativas en los plazos de pago a proveedores y una gestión documental más eficiente.

Además, la transición de Navision a Business Central no afectó significativamente la operativa diaria de GO fit, ya que la solución Yooz se integró sin problemas con su sistema existente, garantizando continuidad en las operaciones.

La conexión de Yooz y Business Central permite a GO fit beneficiarse del máximo nivel de automatización de sus procesos, desde la compra hasta el pago, pasando por la generación automática de asientos contables. Esta integración proporciona un intercambio de datos fluido y en tiempo real entre las dos soluciones. Esta combinación sin igual entre Yooz y Microsoft es una verdadera ventaja para que las empresas reduzcan costes, aumenten la productividad y obtengan visibilidad y control sobre los gastos.

Reconocida mundialmente por el poder inigualable de sus tecnologías de Inteligencia Artificial y Deep Learning aplicadas a la automatización de las Cuentas a pagar, Yooz captura las facturas, asegura el reconocimiento automático, el registro contable y analítico, gestiona los circuitos de validación y logra la conciliación de la factura con su orden de compra en total interconexión con Business Central. Yooz cuenta con la homologación de la Agencia Tributaria como software autorizado para la digitalización certificada lo que propone una solución que no solo aporta grandes beneficios de productividad y eficiencia sino también, la conformidad legal de sus documentos.

Con esta exitosa implementación, GO fit reafirma su compromiso con la innovación y la eficiencia operativa, consolidándose como líder en el sector de centros deportivos y wellness.

Para conocer todos los detalles del caso de éxito de Go fit, se puede hacer clic en GO fit replay.

Acerca de Yooz Yooz es la solución Cloud de facturación electrónica y automatización de cuentas a pagar, la más inteligente, potente y fácil de utilizar. Provee beneficios únicos de productividad, rapidez y seguridad a más de 5 000 clientes y 300 000 usuarios en el mundo que tratan sus órdenes de compra y facturas.

El éxito de Yooz está respaldado por la potencia de las tecnologías de Inteligencia Artificial, su simplicidad de uso y puesta en marcha, así como su capacidad de cubrir el proceso de facturación electrónica y automatizar todo el proceso de Cuentas a pagar; desde el pedido de compra hasta la confirmación del pago de la factura.

Yooz cuenta con más de 250 integraciones a los principales ERP y sistemas contables, siendo una solución homologada por la AEAT como software autorizado para la digitalización certificada. Yooz cuenta con oficinas en Europa y EE.UU.