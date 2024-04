Distroller presenta sus nuevos Ksi-Meritos con el lema 'Que comience el Biuti Taim', estos adorables personajes llegan cargados de diversión y emoción

Los Ksi-Meritos 'Biuti Taim' llegan para deslumbrar con su nuevo look interplanetario a todos los padres y madres neonatales Distroller, la reconocida marca mexicana de retailtainment, lanza una nueva edición especial de Ksi-merito exclusiva para el territorio Español, diseñada para desatar la imaginación y la creatividad de los más pequeños.

Estos encantadores bebés extraterrestres provenientes de Neonatitlan, tras desviarse hacia el planeta Flaturno, han adquirido un nuevo look radiante gracias al gaseoso polvo cósmico. Ahora, con un aspecto deslumbrante y un estilo 102% estelar, están listas para conquistar el corazón de los niños.

La línea Ksi-merito de Distroller es más que simples muñecos: son compañeros de juego que ofrecen a los niños una experiencia única llena de diversión, alegría y creatividad sin límites. Estos adorables Ksi-meritos invitan a los pequeños a sumergirse en un emocionante viaje hacia la imaginación y el estilo.

Conocer a las integrantes del Club "Biuti taim": Adorables compañeras de juego llegan cargados de estilo, aventura y un toque de glamour.

Cada personaje de Ksi-merito tiene una personalidad única y cautivadora. Isabelonga, con su amor por el coco y su estilo brillante. Susikin, con su carisma innegable y su pasión por la ksi-milk rosa, es la compañera perfecta para aventuras llenas de glamour y estilo 102% intergaláctico. Mientras tanto, Machincuepa, la campeona de las volteretas, desafía a los niños a superar obstáculos y disfrutar del "beauty time" como nunca antes.

En cada Ksi-merito, viene acompañado de todo lo necesario para cuidar y embellecer a Susikin, Isabelonga y Machincuepa con un aspecto tierno y brillante.

Dentro de los productos encontrarás 11 piezas y entre ellas está la secadora cósmica, diseñada para dar un volumen capilar de impacto, que añade un toque de fantasía a la experiencia de juego y un cepillo de pelo para darle un look brillante a su Ksi-Merito favorito. Así mismo, se proporciona un set de documentos tradicionales, como el acta de nacimiento, el ID cunero y la cartilla de vacunación, junto con una foto de el Ksi-Merito que se haya elegido.

Esta edición especial de Ksi-meritos tienen unas medidas de 15,5 cm de alto, 17,5 cm de frente y 13,5 cm de fondo, ideales para jugar y llevar a todas partes. Estos divertidos juguetes ya están disponibles en tiendas, ofreciendo a los pequeños una experiencia de juego única y llena de aventuras interplanetarias.

Pero estas tres dulzuras no están solas en esta misión. Junto a la Enfermera Tania, buscan adoptantes neonatales que quieran explorar, imaginar y crear en un mundo lleno de estilo, diversión y aventura.

"Prepárate para vivir emocionantes aventuras junto a los Ksi-meritos y descubre el poder de la diversión con estilo".

Para conocer más sobre los Ksi-Meritos "Buiti Taim" no olvidar de seguir las redes sociales de Distroller: @distrollergram (Instagram), @distrolleroficial (TikTok) y @distroller (YouTube).

Más sobre Distroller

Distroller es una marca de retailtainment y diseño orgullosamente 102% mexicana pionera en ofrecer experiencias de diversión disruptivas que generen momentos de alegría sin límites. Enfocada en estimular la imaginación y la creatividad a través de productos coloridos, divertidos e inspiradores.

No importa que tengas 0 o 102 años, Distroller es un lugar donde todas las especies son bienvenidas, celebrando en lo ordinario lo extraordinario. Los productos de Distroller están diseñados para animar a los niños a abrazar su individualidad y sentirse orgullosos de quienes son. Ya sea a través de sus coloridas tiendas, sus personajes imaginativos o sus innovaciones, Distroller crea un mundo de diversión del que los niños nunca querrán salir.

En octubre de 2018 aterriza en España, alcanzando el éxito y posicionándose, tras dos meses de su lanzamiento, como el top ventas de juguetes en la categoría de nurturing dolls y large dolls de la mano de 3 de sus productos estrella: Neonatos, Chamoy y Amiguis y Virgencita plis.

La marca generadora de ideas, diseños y contenidos apuesta por la experiencia en todas sus facetas, contando así con un personaje que, bajo el nombre de enfermera Tania, es la encargada de crear un vínculo con el público.

Contacto Distroller

Toda la información relativa a Distroller se encuentra disponible en su página web https://espana.distroller.com