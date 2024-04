The Turtle Academy pone a disposición su nuevo curso basado en el coaching

Hoy en día, la comunicación digital es un aspecto clave que las empresas deben desarrollar para llegar a su audiencia objetivo. De hecho, cada vez más negocios se realizan de manera íntegra en internet.

Sin embargo, aún son muchas las que descuidan sus estrategias de marketing, lo que sin duda reduce el gasto, pero también limita su verdadero potencial, y es por eso por lo que la Agencia de Comunicación Digital The Turtle Academy ofrece un curso de estrategia completa de publicidad y marketing de 4 meses de duración. Esta formación se realiza en modalidad online de la mano de un coach particular y está destinada tanto a los autónomos como a las empresas que buscan mejorar sus capacidades en esta área, pero no pueden permitirse un equipo para ello.

¿Cómo es el curso de marketing y publicidad basado en el coaching de The Turtle Academy? Los que optan por esta oferta formativa pueden potenciar su marca o construirla desde cero con el apoyo de un coach personal que atiende cada caso de tú a tú. Además, se aprenden distintas acciones que son fundamentales en el ámbito digital como, por ejemplo, el e-mail marketing. Por otro lado, los alumnos de esta academia adquieren la capacidad de realizar sus propios diseños y piezas de copy para lanzar al mercado sus campañas de publicidad digital.

De este modo, es posible crear un embudo de ventas eficientes, que llegue a más clientes y produzca más conversiones. En líneas generales, este curso permite aprender a crear estrategias y gestionar las herramientas digitales que ayudarán a simplificar cada tarea. Esto incluye elementos de automatización y análisis de datos orientados a mejorar la visibilidad de una marca y a facilitar el trabajo del día a día de los pequeños empresarios y empresarias, ya que ahorran tiempo mientras producen resultados notorios.

Ventajas de formarse en The Turtle Academy Esta Agencia y Escuela de Comunicación Digital ofrece planes de formación individualizados que se adaptan a las necesidades de un particular o de los empleados de una empresa, ya que engloban temas específicos y fundamentales que cualquier negocio digital necesita (cómo hacer presentaciones efectivas, embudos de equipos comerciales y de ventas, e mail marketing, etc.).

En cualquier caso, siempre hay un experto en la materia del curso que está disponible para guiar y asistir. Además, estos profesionales realizan un seguimiento constante que logra que nadie se quede atrás. Por otro lado, los cursos que ofrece The Turtle Academy incluyen estudios de casos reales de sus campañas y ejercicios prácticos.

A través de este tipo de formaciones individualizadas, es posible adquirir habilidades profesionales para conseguir resultados de alto vuelo en entornos digitales, siendo los propios profesionales del sector los que demuestran que la publicidad y el marketing son la única forma de obtener más visibilidad para una marca, y es la única estrategia confiable a largo plazo para atraer más clientes.