La Concejalía de Turismo de l'Hospitalet de l'Infant organiza una semana de actividades inspiradas en el libro 'El Principito' para dar a conocer 'Viaje a l'Infant'

Espectáculos, talleres, gastronomía y arte relacionados con el personaje de la obra de Antoine de Saint-Exupéry, 'El Principito', darán a conocer la nueva propuesta turística-cultural de l’Hospitalet de l’Infant; 'Viaje a l’Infant' La Concejalía de Turismo de l'Hospitalet de l'Infant ha organizado unas jornadas lúdicas únicas en la misma localidad: La Semana del Principito, 9 días, del 20 al 28 de abril, de espectáculos, talleres, rutas, gastronomía, comercio, arte y mucho más dedicados al personaje de la obra de Antoine de Saint-Exupéry, 'El Principito'. Actividades gratuitas que no están pensadas solo para los más pequeños sino para todos aquellos que tengan ganas de vivir una experiencia diferente relacionada con este reconocido personaje.

Durante esta semana, además, en siete restaurantes de l’Hospitalet de l’Infant se podrá degustar un guiso de langostinos, que es el plato que saboreó Antoine Saint-Exupéry durante su estancia en l’Hospitalet de l’Infant en el año 1932.

'Viaje a l'Infant'

Estas actividades han sido organizadas para dar a conocer un nuevo producto turístico-cultural: 'Viaje a l'Infant', inspirado en la obra "El Principito" y creado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant.

"Viaje a l'Infant" es una ruta a pie por l'Hospitalet de l'Infant, que transcurre por el Sendero Litoral del Jonquet, que une las playas de l'Arenal y del Torn y que está galardonado con la bandera Sendero Azul. Esta ruta está inspirada en la obra de El Principito, del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, vinculado a l'Hospitalet de l'Infant. Y es que, según está documentado, en un viaje en el que pilotaba el avión que hacía la ruta entre Marsella y Argel, el autor de este clásico se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el pueblo, debido al fuerte viento que soplaba. Por esta razón, Exupéry, en el año 1932, hizo una estancia de dos días en l’Hospitalet de l’Infant.

La idea de crear un producto turístico en torno a la historia del aterrizaje que el autor de El Principito hizo en la costa de l’Hospitalet de l’Infant surgió en el año 2022 y se ha materializado este año con esta "ruta innovadora, con la que se ofrecerá durante todo el año una experiencia inmersiva, transformadora y memorable", según la alcaldesa, Assumpció Castellví.

La ruta permitirá a quienes la realicen conectar consigo mismos y con las personas que las acompañan y hacer un recorrido lleno de retos personales. A lo largo del recorrido por el Sendero Litoral del Jonquet, se propondrá a la gente participar en siete dinámicas, que trabajan el bienestar personal, y que ponen de relieve valores como el amor, la amistad, la inocencia, la gratitud, la tolerancia... Unos valores que giran en torno a la historia de El Principito y que se asocian a l’Hospitalet de l’Infant.

Un ejemplo de estas dinámicas es la que propone sentarse en la playa, cerrar los ojos y prestar atención a lo que se siente alrededor: el ruido de las olas del mar, la suave brisa en la cara, el canto de los pájaros. Otro reto invita a dar las gracias a alguno de los miembros del grupo o a otras personas que no están en ese momento, a través de un mensaje de texto, un audio, etc.

Para participar en estas actividades y vivir la experiencia, la Oficina de Turismo entrega el pasaporte del Viaje a l'Infant. Este pasaporte contiene información sobre cada una de las dinámicas que se plantean. En cada dinámica se incluyen diferentes ilustraciones que pretenden evocar el entorno donde se lleva a cabo cada dinámica planteada. Después de superarla, los participantes pueden sellar el pasaporte.

Una vez se hayan realizado todas las actividades y se hayan conseguido todos los sellos del pasaporte, la Oficina de Turismo entregará un obsequio, consistente en productos de merchandising de Turismo l'Hospitalet de l'Infant y la Vall de Llors.

Con este nuevo producto de turismo experiencial y regenerativo, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona y que se ha creado con la ayuda de la empresa Abismal y el asesoramiento del doctor en Turismo Jaume Marín, el Ayuntamiento pretende diversificar la oferta turística, desestacionalizar la temporada turística e internacionalizar el destino. El Principito es una obra reconocida en todo el mundo, hecho que puede ayudar a llegar a diferentes países que comparten el amor por este clásico de la literatura.

Pensando en el potencial de futuro que puede tener este producto y en el valor añadido que puede aportar a la marca turística del municipio, el Ayuntamiento tiene previsto continuar invirtiendo en el para hacerlo crecer de manera sostenible. "Cada año se irán incorporando nuevas acciones y nuevos recursos que puedan ser atractivos", ha asegurado Assumpció Castellví.

El Principito y l’Hospitalet de l’Infant

El vínculo entre El Principito y l’Hospitalet de l’Infant salió a la luz en el año 2004, a raíz de la publicación en el Diari de Tarragona de un artículo del abogado y economista Francisco Merelo Barberà, titulado "El día que conocí a Saint-Exupery en Vandellòs", en el que explicaba su testimonio. En el año 2013, el periodista Javier Díaz retomó esta información en otro artículo publicado en el mismo diario con el título "El Principito aterrizó en Vandellòs" y en otro artículo en el año 2018 ("El aterrizaje forzoso de Santi-Exupéry en Vandellòs i l'Hospitalet"); y posteriormente, Alfons Tejero, experto en la historia del municipio de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, tiró del hilo y profundizó en la investigación, reconstruyendo documentalmente este episodio histórico. Así, logró averiguar el punto del aterrizaje, el mes y el año, qué avión pilotaba, el lugar donde almorzó (el hostal del número 33 de la Vía Augusta), entre otros detalles.