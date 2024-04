Cómo impulsar los resultados organizacionales a través de una cultura de feedback

La importancia del feedback para el éxito empresarial es indiscutible, especialmente en un contexto de estructuras organizacionales que cada vez se enfoca más en un modelo lean. Además, la inversión en formación y desarrollo de empleados es crucial, dado su impacto en el desempeño individual y los niveles de compromiso. Todos estos aspectos se reflejan directamente en los resultados.

En este contexto, la consultoría Time To Grow presenta a las empresas una oportunidad para formar tanto a directivos como empleados en el arte de la cultura de feedback. Impulsar los resultados a través de este método no solo promueve la transparencia empresarial, sino que también optimiza los procesos internos y fortalece las relaciones entre departamentos. Se trata de una manera de fomentar una mentalidad de mejora continua.

Cómo debe ser un feedback para ser efectivo Comunicar feedback de manera efectiva implica ofrecer retroalimentación clara, específica y constructiva, con ejemplos concretos de comportamientos observados y enfoque en hechos, en lugar de personas. Además, esta comunicación debe ser oportuna y receptiva, mostrando empatía y disposición para discutir soluciones.

Por el contrario, el contacto inefectivo puede crear malentendidos y resentimientos. De esta manera, se corre el riesgo de desmotivar al receptor y generar confusión. Del mismo modo, posponer o evitar feedback puede llevar a problemas no resueltos que se acumulan con el tiempo, generando tensiones en lugar de facilitar el crecimiento y desarrollo.

Qué papel desempeña el feedback en el sector organizacional El feedback desempeña un papel fundamental para generar una cultura basada en la mejora continua. A propósito de esto, las empresas que implementan esta filosofía pueden adaptarse más fácilmente a los cambios del mercado y lograr un mayor desarrollo y competitividad.

Time To Grow no solo ofrece formación en feedback, sino también una amplia gama de servicios de atracción y desarrollo de talento especializados en el sector del Gran Consumo. Con más de 15 años de experiencia en la industria, instruye en temas que van desde Executive Search hasta procesos de coaching y desarrollo directivo, contribuyendo al éxito y crecimiento sostenible de las empresas en este ámbito.