La tecnología LiDAR de alto rendimiento de Seyond impulsa el futuro de las carreras autónomas

Seyond™ es un proveedor líder mundial de tecnología LiDAR de calidad de imagen que impulsa un mundo más seguro, inteligente y móvil En un salto adelante sin precedentes para la tecnología de automoción y los deportes de motor, Seyond, proveedor líder mundial de tecnología LiDAR de calidad de imagen, se complace en anunciar su participación y profunda integración en la próxima A2RL, una liga de carreras de coches autónomos, donde la velocidad, la precisión y la tecnología de vanguardia se encuentran en la pista de carreras. Organizado por ASPIRE, la rama de desarrollo de negocio y gestión de programas del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC) de Abu Dhabi, el Campeonato A2RL sirve como plataforma global para el avance de la tecnología de vehículos autónomos, reuniendo a las mentes más brillantes para ampliar los límites de lo que es posible en la movilidad impulsada por IA y para hacer que las carreras autónomas sean aún más emocionantes que las carreras en vivo.

Este año, los focos se centran en las avanzadas capacidades del producto estrella, el sensor LiDAR Falcon K, que se ha integrado en todos los vehículos competidores. Diseñado para ofrecer capacidades de detección de ultra largo alcance con una resolución de grado de imagen, Falcon K no solo está definiendo nuevos estándares en el mundo de las carreras autónomas, sino también nuevas posibilidades, permitiendo a los coches navegar a emocionantes velocidades de hasta 300 km/h.

"La integración de la tecnología Falcon K LiDAR en los coches de carreras representa un salto significativo en las carreras autónomas", afirma Christian Kimmle, Director General de Seyond Europe GmbH. "Nuestra tecnología garantiza no sólo la velocidad sino también, y esto es fundamental, la seguridad de los vehículos, impulsándonos hacia el futuro del automovilismo. Lo que antes sólo era imaginable en películas y libros de ciencia ficción ahora se ha hecho realidad".

Con su alcance y precisión inigualables, el Falcon K permite a los vehículos detectar con exactitud su entorno y reaccionar ante él, garantizando que las maniobras a alta velocidad se ejecuten con precisión y seguridad. Este nivel de fiabilidad y rendimiento es crucial en un contexto de carreras, donde el margen de error es escaso y las consecuencias de un fallo, incluso sin conductor humano, son importantes.

"El evento A2RL encarna el espíritu de innovación y avance tecnológico, mostrando los increíbles pasos que estamos dando en el aprovechamiento de la IA para dar forma al futuro de la movilidad", afirma Stephane Timpano en A2RL. "A través de asociaciones con empresas tecnológicas globales líderes como Seyond, estamos subiendo el listón de la seguridad y el rendimiento tanto en la pista hoy, como en la calle mañana".

En el mundo de las carreras autónomas, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de contar con sensores fiables. Son los ojos del vehículo, que escanean constantemente el entorno para detectar obstáculos, seguir a los competidores y tomar decisiones estratégicas. En estos escenarios de alta velocidad, la capacidad de predecir y evitar posibles colisiones es primordial. El sensor Falcon K LiDAR garantiza que los vehículos no sólo sean rápidos, sino también inteligentes y seguros, reduciendo eficazmente el riesgo de colisiones y mejorando la seguridad general de la carrera.

Sobre Seyond

Seyond™ es un proveedor líder mundial de tecnología LiDAR de calidad de imagen que impulsa un mundo más seguro, inteligente y móvil en los sectores de la automoción, el transporte inteligente, la robótica y la automatización industrial. Fundada en Silicon Valley y con instalaciones de investigación y fabricación estratégicamente situadas en todo el mundo, Seyond elabora soluciones LiDAR que mejoran la conducción autónoma e impulsan el desarrollo de infraestructuras inteligentes. La dinámica cartera de productos de la empresa, que incluye el sensor LiDAR Falcon de alcance ultralargo, el sensor LiDAR Robin de alcance medio y corto y la plataforma de software de servicios de percepción OmniVidi, impulsa soluciones de automoción e ITS para socios como NIO, NVIDIA, Exwayz y Hexagon.

Más información en: https://www.seyond.com/

Sobre A2RL

Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) es un nuevo deporte de motor pionero que combina el impulso de la innovación en inteligencia artificial (IA) con una intensa acción en pista. Cada año, ingenieros, programadores y científicos se reunirán para desarrollar una IA de conducción puntera, lista para competir en una serie de desafíos y reclamar su participación en una bolsa de premios multimillonaria.

Organizado por ASPIRE, la rama de desarrollo empresarial y gestión de programas del Consejo de Tecnología e Investigación Avanzadas de Abu Dhabi, A2RL pretende acelerar el desarrollo mundial de sistemas y tecnologías autónomas. También pretende ayudar a convertir Abu Dhabi en un centro mundial de I+D para la tecnología de vehículos autónomos.

La primera competición de la historia se celebrará en el mundialmente conocido circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, el 27 de abril de 2024.

Más información en: https://a2rl.io/.