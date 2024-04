MasterD estima que la OPE 2024 traerá 42.000 plazas

Entre los meses de mayo y julio, el Gobierno publica la Oferta de Empleo Público, mejor conocida como OEP u OPE. Por eso, estos meses generan mucho interés en las personas que anhelan conseguir una plaza fija en el sector público.

Hasta la fecha no se ha difundido información oficial que permita determinar a ciencia cierta cuantas plazas se convocarán, ni la fecha exacta en que se publicará la OPE 2024, puesto que esta es una atribución exclusiva del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ahora bien, esto no significa que no se puedan realizar algunas estimaciones, teniendo en cuenta los patrones de años anteriores. En este sentido, MasterD, academia líder en Oposiciones con más de 30 años de experiencia, prevé que la OPE 2024 se publicará entre finales de mayo y principios de junio y contará con más de 40.000 plazas.

"Estas predicciones las podemos hacer, ya que contamos con registros exhaustivos de las plazas publicadas en años anteriores y contamos con una dilatada experiencia formando a opositores en todos los ámbitos", explican desde MaserD.

Estimación de una oferta de 42.000 plazas Concretamente, Asunción Caballero, responsable de Oposiciones de Administración en MasterD, opina que es muy probable que se publique una cifra cercana a las 42.000 plazas, debido a la tasa de reposición y a la inminente jubilación de muchos funcionarios.

Al respecto, la empresa explica que desde 2015 se ha registrado una tendencia ascendente en el número de plazas ofrecidas, por lo que cada año se supera el récord de empleo público. Se espera que este 2024 no sea la excepción, dado que no se han mostrado señales que inciten a pensar lo contrario.

Ahora bien, puesto que en los últimos años, la oferta se ha mantenido en el orden de las 40.000 plazas, los expertos de MasterD consideran que este año se elevarán las cifras hasta las 42.000 ofertas.

Por otra parte, en lo relacionado con la fecha estimada de publicación de la OPE 2024, MasterD indica que su proyección es que se efectuará entre mayo y junio.

El momento de prepararse para las oposiciones Incluso si la publicación se retrasara por alguna razón, este es el momento oportuno para que los aspirantes comiencen a prepararse para sus oposiciones. A propósito, MasterD indica que su extensa trayectoria le ha permitido corroborar que la probabilidad de éxito aumenta cuando los opositores inician su formación antes de que salga la oferta porque así tienen más tiempo para llegar al examen bien preparados.

Con este objetivo, la academia mantiene abiertas sus formaciones, tanto presenciales como a distancia. Esta academia destaca que su metodología enfocada en la personalización y el acompañamiento de principio a fin le ha permitido posicionarse como una de las academias líderes en la preparación de oposiciones. Regularmente, más de 95.000 alumnos se inscriben al año en sus formaciones y las excelentes tasas de aprobados certifican la calidad de su sistema.

¿Cuál es la diferencia entre OPE y oposición? Por otra parte, MasterD menciona que aunque muchas veces se hace referencia a la OPE como el inicio de las oposiciones, es importante tener claro que, aunque ambos procesos están vinculados, no son lo mismo.

Por un lado, la OPE se refiere al documento que utilizan las administraciones públicas para establecer las plazas que necesitaran cubrir en los próximos años. Mientras tanto, la oposición es el proceso cuyo propósito es seleccionar a los mejores candidatos para ocupar un puesto. Por lo tanto, la publicación de la OPE es un paso previo a la convocatoria de oposiciones.

Plazas de la AGE Aclarado esto, cabe mencionar que esta oferta de empleos da luz verde a las plazas de la Administración General del Estado (AGE). Es decir, que quedan excluidos los puestos de educación y sanidad porque estas competencias se delegan a las comunidades autónomas. Las oposiciones de Policía Nacional y de Guardia Civil también se convocan por separado.

Por consiguiente, la OPE 2024 contendrá las plazas relacionadas con la administración (administrativos y auxiliares administrativos del Estado), justicia, instituciones penitenciarias, hacienda, bibliotecas, personal de servicios y agentes de medioambiente.

Finalmente, dicho documento se divulga a través de BOE, por lo que es recomendable mantenerse al día a través de páginas especializadas como Opobusca, uno de los buscadores de oposiciones líderes en España.