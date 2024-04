Tras ‘La Sirena de Fonmiñá’ y ‘La estela del peregrino’ llega ‘Sabela Andrade’, la última parte de esta trilogía

CÍRCULO ROJO.- La búsqueda de su árbol genealógico ha sido el motor que ha impulsado a Mª Carmen Navascués Capdevila a editar esta trilogía que culmina con la publicación de Sabela Andrade.

“En 2014 hice mi árbol genealógico. Me gustó tanto la experiencia que después me puse con el de mi marido. La búsqueda de sus raíces me condujo hasta Mondoñedo (Lugo), donde decidí escribir mi 1ª novela al descubrir que el edificio hacia el que el Universo se empeñaba una y otra vez en dirigir mis pasos era el orfanato donde habían criado a uno de sus tatarabuelos. La cercanía de esta ciudad gallega con Anleo, la aldea asturiana de la que es originaria la familia de mi abuela paterna, me tentó hasta el punto de querer desarrollar una historia en la que iban a coincidir nuestros ancestros contemporáneos. Pero la introducción de un personaje secundario en ella, una mujer, trastocó mis planes de escritura, pues esta se apoderó de la obra hasta acabar convirtiéndose en su protagonista. Esa mujer que ha logrado desbancar a nuestros parientes es ‘Sabela Andrade’ y la trilogía cuenta su historia, y la de otros”, añade la propia autora.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una obra que ahonda en diversos aspectos de la condición humana, como son la mentira, la traición, la culpa, el perdón o el amor, y configura un fresco unas veces siniestro y otras luminoso, pero siempre trepidante, que harán que el lector contenga el aliento en más de una ocasión y a nadie dejará indiferente tras su conclusión”.

Sinopsis Tras La Sirena de Fonmiñá y La estela del peregrino llega la esperada última parte de esta trepidante y emocionante trilogía que ha atrapado las almas y los corazones de los lectores.

Sabela Andrade, título de la tercera entrega y nombre de su protagonista, se verá de nuevo inmersa en serias dificultades al tener que enfrentarse a dos de los peores fantasmas de su pasado a los que tratará de derrotar. Su combate traerá consecuencias fatales para ella, como su descenso a los infiernos.

Además, el relevo de dos de los principales cargos de la casa-cuna del hospital de Mondoñedo va a coincidir con la misteriosa desaparición de varios huérfanos recogidos en dicho centro; y la designación del investigador encargado de averiguar lo ocurrido será motivo de polémica; además, este abriga la secreta intención de dedicarse también a otro delicado asunto del pasado.

Los peregrinos franceses van a separar sus caminos en su afán por enmendar sus culpas o cumplir sus sueños; pero el travieso Universo logrará que equivoquen sus destinos y se sumerjan en impensables aventuras que van a trastornar sus planes.

Drama, aventura, romance, engaños, secretos, mentiras, traiciones, suspense y crimen se suceden por igual en las páginas de esta apasionante novela que transcurre en la Galicia y Asturias de finales del S. XVIII y comienzos del S. XIX.

Navascués Capdevila, a la que ya se la conoce como la autora de los secundarios, teje una tela de araña en la que atrapa a los lectores desde su inicio, los mantiene en tensión a lo largo de su desarrollo y a nadie dejará indiferente a su conclusión.