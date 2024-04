La alternativa para compartir la tarjeta digital desde la wallet del móvil es INNOCard

En el ámbito laboral, las tarjetas de visita tienen un papel primordial, puesto que sirven para compartir la información de contacto, además de generar una imagen de profesionalidad.

No obstante, en un contexto donde predomina la tecnología digital, las tradicionales tarjetas de papel prácticamente han quedado en el olvido porque muchos profesionales y organizaciones comprenden que los receptores de las mismas las suelen extraviar o incluso desechar. Si bien en el pasado se asumían estos riesgos a falta de una mejor opción, hoy en día, existen alternativas más eficientes como la tarjeta digital.

Una de las empresas que ofrece este tipo de soluciones es INNOCard, una start-up española que busca capitalizar el creciente interés por compartir los datos de contacto de una manera innovadora, sofisticada, segura y eficaz.

Código QR y tecnología NFC INNOCard explica que las tarjetas de presentación digitales aprovechan las posibilidades que ofrecen los códigos QR y la tecnología inalámbrica NFC para acceder a los datos de contacto de una persona u organización utilizando solamente un dispositivo móvil.

Existen dos formas de gestionar la tarjeta digital. En la primera opción no se requiere ningún elemento físico, ya que el perfil virtual se puede compartir desde el móvil, con la wallet o el QR. En este caso, solo es necesario remitir al destinatario la URL donde se aloja la información, a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio que permita enviar un link.

La otra modalidad implica el uso de una única tarjeta física, elaborada en PVC en la que se inserta un chip NFC. Esto permite compartir la información con mucha facilidad, puesto que el procedimiento consiste en acercar el plástico a un dispositivo móvil con el NFC activado. En pocos segundos, se realiza la transferencia de los datos y el receptor puede ver en su pantalla la versión digitalizada de la tarjeta.

Sobre las tarjetas digitales Cabe destacar que más allá del uso de tecnologías inalámbricas, la tarjeta digital ofrece múltiples beneficios en comparación con su antecesora de papel. Una de las diferencias más notorias es que la versión digitalizada admite diversos formatos como PDF, vídeo, imágenes, y enlaces.

Además, la información se puede editar las veces que sea necesario, por lo que los receptores de la tarjeta siempre tienen acceso a los datos actualizados.

Por otra parte, INNOCard destaca que una de las grandes ventajas de sus tarjetas de presentación virtuales es que no hace falta descargar ninguna aplicación para acceder a la información, puesto que el perfil se encuentra en un url compatible con cualquier navegador.

La start-up señala que cuenta con servicios especializados para atender las necesidades de empresas y particulares. El acceso al perfil digital se obtiene de manera inmediata una vez que se realiza el pedido, mientras que la tarjeta NFC tiene un plazo de entrega de 10 días hábiles.