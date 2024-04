Llega a España EzeeTabs, las tabletas que se disuelven en agua y terminan con el plástico de los productos de limpieza

Este nuevo producto de limpieza reduce un 97% las emisiones de CO₂ en el transporte, ya que no es necesario transportar agua. Sus tabletas de limpieza concentradas son biodegradables, libres de tóxicos, fáciles de transportar y eficaces en su misión de limpieza. Comienza una nueva era en la limpieza del hogar con productos amigables con el medio ambiente y libres de tóxicos Ya no es necesario llevar a casa pesadas botellas de plástico de un solo uso, que terminarán en la basura de todos modos. EzeeTabs ha lanzado en España unas nuevas tabletas de limpieza prácticas y 100% biodegradables. La gama incluye limpiadores de superficies, máquinas y botellas no tóxicos. Al disolver los limpiadores de superficies en un pulverizador reutilizable con agua tibia, se puede reutilizar las botellas de plástico, reducir los residuos de este material y el transporte de agua, y, por tanto, las emisiones de CO₂ "Además, los productos sostenibles solían ser caros y menos eficaces. Con EzeeTabs, los productos de limpieza eficaces y sostenibles son asequibles para todos", afirma Bob Blankert, CEO de EzeeTabs.

100% biodegradable

"EzeeTabs facilita la limpieza eficaz y sostenible para los consumidores. Es mucho más ecológico que los productos de limpieza líquidos con ingredientes nocivos en envases de plástico desechable", afirma Bob Blankert de EzeeTabs.

"Su pH es bajo, no trata la superficie de forma agresiva y todos sus ingredientes son vegetales y biodegradables. Además, tiene al menos el mismo poder limpiador, y a menudo incluso superior, que el de los productos de limpieza tradicionales."

Reutilizar botellas de plástico

Las numerosas botellas de plástico de un solo uso aumentan los residuos plásticos. A nivel mundial, usamos colectivamente 1 millón de botellas de plástico por minuto, lo que supone una media de 156 botellas de plástico por persona al año. Las consecuencias medioambientales son enormes. Los científicos calculan que para 2050 habrá más plástico en los océanos que peces si se sigue así. Después de todo, actualmente no se recicla el 91% del plástico usado, y el plástico tarda 450 años en descomponerse.

Al utilizar tabletas limpiadoras, es posible rellenar cualquier botella pulverizadora una y otra vez. Además, ya no es necesario cargar con botellas de plástico y se necesita menos espacio de almacenamiento.

Menos emisiones de CO₂ para combatir el cambio climático

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible más cruciales hasta 2030 es el cambio climático. Al transportar y almacenar las pastillas, en lugar de detergentes líquidos en botellas, emitimos un 97% menos de CO₂. Se necesitan muchos menos camiones para transportar la misma cantidad de producto. Por tanto, es rentable y sostenible para los minoristas, transportarlo y almacenarlo. Con una caja grande de 5 kg de EzeeTabs, se pueden fabricar un total de 750 litros de producto de limpieza, el equivalente a 4 palés llenos de botellas de limpieza, que en conjunto pesan 1.000 kilogramos.

Oferta de EzeeTabs

La gama incluye limpiadores de superficies (para todo uso, cocina, baño o cristales), limpiadores de botellas y limpiadores de máquinas. Los limpiadores de botellas, al ser biodegradables, son perfectos para limpiar todo tipo de botellas reutilizables (por ejemplo, botellas de agua y botellas SodaStream). Los limpiadores para máquinas se pueden utilizar para limpiar o descalcificar la cafetera, lavavajillas o lavadora. Los precios oscilan entre los 5,99 € por 2 limpiadores de superficies (2 pastillas para 2 botellas de 750 ml) y los 9,99 € por 2-6 limpiadores de máquinas:

Limpiador multiusos (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99 € Limpiador de cocina (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99 € Limpiador de baño (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99 € Limpiador de cristales (2 tabletas para hacer 2 botellas de 750ml de producto) - 5,99 € Limpiador de botellas (8 tabletas para limpiar 8 veces una botella) - 8,99 € Limpiador para cafetera (6 tabletas para hacer 6 ciclos de limpieza) -9,99 € Descalcificador para cafetera (2 tabletas para hacer 2 ciclos de descalcificación) - 9,99 € Desengrasante para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Descalcificador para lavavajillas (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Limpiador para lavadora (2 tabletas para hacer 2 ciclos de limpieza) - 9,99 € Botella reutilizable rPET (750ml) - 4,99 € Canales de venta y planes futuros

"En España, EzeeTabs se vende a través de MediaMarkt. A corto plazo, nuestro producto se implementará en toda Europa a través de Amazon. Nuestra cooperación con un productor alemán significa que podemos gestionarlo bien desde allí. Creo que el mercado de productos 100% biodegradables seguirá creciendo este año. Por lo tanto, también ofreceremos una solución ecológica para las pastillas de lavandería para segunda mitad del año. Además, queremos llegar a Oriente Medio, un mercado con un potencial enorme", afirmó Bob Blankert.

"Queremos contribuir a un planeta más limpio y mejor con este producto", dice Bob Blankert de EzeeTabs. "Ya no es necesario que los supermercados tengan metros de estanterías llenas de botellas de plástico. Cualquiera que quiera limpiar de forma ecológica no pensará lo contrario".

Fundación de EzeeTabs

El emprendedor Bob Blankert se puso en contacto con el inventor de la pastilla para lavavajillas en 2022 a través de su red de contactos. Empezó a hacer una lluvia de ideas sobre nuevos productos y juntos desarrollaron una gama de pastillas de limpieza sostenible para consumidores.