Éxito rotundo de Cione Óptica y Audiología en ExpoÓptica

Propiciado por un stand generoso, lleno de novedades y proyectos ilusionantes para sus socios, y para el sector óptico, en una feria en la que, además, se ha prestado especial atención también a la formación, en el OPTOM24, como patrocinador premium, y en el resto de los foros que ofrecía ExpoÓptica Si antes de la apertura de ExpoÓptica 2024 Cione Óptica y Audiología irradiaba optimismo, nada más cerrarse las puertas de la feria más importante del sector en la Península Ibérica, el "éxito rotundo, a todos los niveles", con el que califica Miguel Ángel García, director general, la presencia de la cooperativa en la feria, lo ha convertido en ilusión por un futuro lleno de oportunidades.

El sector óptico, empezando por los socios de la cooperativa, los proveedores, continuando por los estudiantes que acudieron al OPTOM para acercarse después a la feria a tomar el pulso de la realidad de la profesión, como en general los ópticos españoles y portugueses, se han sentido como en su propia casa en el stand de Cione. Precisamente este era uno de los objetivos que la cooperativa perseguía con su presencia en IFEMA: "apoyar al sector y mostrarle nuestro compromiso, con una presencia generosa, en todos los sentidos", afirma Miguel Ángel García, director general de Cione Óptica y Audiología. "Y de largo, creo que lo hemos conseguido", certifica. El director general daba las gracias, nada más terminar ExpoÓptica24, "al gran equipo humano que ha hecho posible el éxito", puesto que "Cione tiene muchas cosas buenas, pero sin duda, la mejor, es su masa social y sus empleados: su gente", añadía.

El stand de Cione, en un lugar privilegiado del Pabellón 10, ha sido el escaparate perfecto para presentar la nueva imagen de Cione Óptica y Audiología -ahora al mismo nivel- y para dejar patente el compromiso de la cooperativa con la sociedad y con la profesión. "Aún más compromiso. Eso es lo que, a lo largo de los tres días de ExpoÓptica, nos hemos empeñado en mostrar. Y creo, que el objetivo después de muchos meses de trabajo se ha cumplido", explicaba Susana Campos, responsable de Comunicación y Servicios de Marketing de Cione.

Eva Laguens, directora de Desarrollo de Negocio, también mostraba su satisfacción al cierre de la feria. "Nuestra presencia en IFEMA ha sido notoria. Hemos sabido comunicar el optimismo del momento actual de Cione Óptica y Audiología, y también las novedades de la marca CIONE. Los ópticos, asociados y no asociados a la cooperativa, se han sentido atraídos por todas ellas", señala.

Novedades marca CIONE

En el interior del stand, y distribuida estratégicamente en sus 180 m², la marca CIONE ha tenido un gran protagonismo. En una perfecta labor de equipo, el staff de la cooperativa ha mostrado todas las novedades de la cooperativa, "que son muchas", valora Laguens, en el perfecto escaparate que ha compuesto ExpoÓptica 2024.

Las nuevas monturas de primavera: la colección cápsula Momo y Rolo, con modelos superventas actualizados en su gama cromática, y Colorful, han dejado patente "el estallido de color con el que llega abril para la marca de monturas CIONE", señala Sandra España, Brand Manager de Cione Óptica y Audiología. En este sentido, la cooperativa ha contado con el apoyo de la influencer Carolina Lober, reforzando el lanzamiento de novedades de Cione Eyewear y de las monturas Cione Eco, una línea que deja patente el compromiso de la cooperativa con el medioambiente, puesto que están fabricadas con acetatos biodegradables.

Otra de las grandes estrellas del stand ha sido Cione Personalized, un proyecto que la cooperativa ofrece en exclusiva a los ópticos españoles y portugueses. Con la ayuda de IA, el óptico escanea el rostro de sus clientes, y les asesora para que elijan el modelo de montura que más conviene a su fisonomía, de manera virtual. El resultado final se imprime en 3D. "Es un producto diferenciador, que posiciona al óptico en el segmento de las gafas personalizadas y a medida, haciéndolo, además, sin ninguna complicación", explica Juan Ara, director de Sistemas de Cione Óptica y Audiología. Cione Personalized ha recabado el interés de decenas de ópticos ya en la feria, respondiendo con ello al compromiso de Cione con la innovación y el futuro.

El equipo de producto mostraba en IFEMA la línea de lentes oftálmicas CIONE MY KIDS, para el control de la miopía, y como novedad absoluta, las nuevas lentes Cione ECO, respondiendo con ello, al igual que con las monturas, al compromiso de Cione Óptica y Audiología con la sostenibilidad. "Estas nuevas lentes tienen una base de origen vegetal, lo que implica una importante reducción en el impacto medioambiental del producto", señala Pilar Cornejo, adjunto Dirección de Producto y Compras.

En Contactología, el equipo de producto ha presentado el pack Pequeños Visionarios, con el que los ópticos de Cione van a poder dar valor a la Optometría Pediátrica, así como las líneas de soluciones de mantenimiento, con producto específico para cada segmento de esta disciplina.

Y como la Audiología ya está al mismo nivel que la Óptica, el equipo OM ha confirmado en ExpoÓptica que Audio es el complemento perfecto para la Óptica y que el interés en implantarla en los centros de salud visual va en aumento. "Salimos de ExpoÓptica con mucho trabajo a la vista, y nos encanta", afirma Alejandra Yáñez, Head of Hearing Aid Area.

Otro valor diferencial a destacar, que también tuvo presencia en el stand, es el impresionante servicio de taller. Con entrega de 24 a 48 horas y biselado remoto, tecnología punta con capacidad de realizar 70 biselados por hora, permite que los trabajos terminados se puedan entregar en 24 horas en cualquier punto de España o Portugal.

Patrocinadores premium de OPTOM24

El prestigio sectorial de la plataforma de formación Cione University conducía, de manera natural para Cione Óptica y Audiología, al patrocinio del OPTOM24. Y, de la mano del compromiso de Cione con la formación, a través de este importante congreso, llegaba la conferencia magistral de Begoña Gacimartin, directora de Orduna e-Learning, sobre Inteligencia Artificial aplicada a la óptica. Gacimartín mostró en el OPTOM24 cómo la inteligencia artificial "ha venido a ayudar a los ópticos y no a sustituirlos", en la que fue una de las exposiciones más interesantes del OPTOM24.

Cione Óptica y Audiología también ha tenido participación destacada en el Business OPTOM, cuando la directora de Servicios, Comunicación y RSE, Felicidad Hernández, aportaba su experiencia personal y la profesional en Cione en un panel de expertas -todas mujeres- dedicado a mostrar a los futuros ópticos cómo encajar la profesión en el siglo XXI.

Finalmente, en el foro de ExpoÓptica, Arturo Casas, CEO de Find Your Answer, hablaba sobre 'Comunicación consciente, comunicación eficaz' en "una ponencia interactiva en la que manejamos conceptos sicológicos para ayudar a los ópticos a mejorar la comunicación emocional con el cliente".

Y más compromiso con la RSE

Además, en ExpoÓptica, la gerente de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Cristina López-Mora, entregó el premio de cooperante del año a Luis Andrés Bravo, por su trayectoria como voluntario en la Fundación, y especialmente por el proyecto que ha llevado a cabo, en colaboración con la Fundación Gomaespuma y con Dentistas Sobre Ruedas, y que se ha financiado, en parte, gracias a la I Exposición Solidaria 'Miradas del Mundo' en Diembering (Senegal).

Para Felicidad Hernández, directora de Comunicación y RSE de Cione Óptica y Audiología, y responsable de la presencia de Cione en ExpoÓptica, "nuestro departamento se ha puesto al servicio del resto de la cooperativa, de los socios, y del sector, para que nuestra participación en ExpoOptica fuera generosa, atractiva y tecnológica. Y creo que lo hemos conseguido. Hemos logrado que el stand de Cione fuera el nexo de unión de Cione con sus socios y con el sector. Estamos tremendamente satisfechos con el resultado, un éxito rotundo, que nos augura unos meses venideros verdaderamente apasionantes. ExpoÓptica ha mostrado nuestro compromiso con la salud visual, con los ópticos, con la formación y con la sostenibilidad, puesto además de muchos de nuestros productos, también el propio stand es ecorresponsable, es decir que fue fabricado con materiales son completamente reutilizables, ahorrando con ello energía y consumo de CO²", termina Felicidad Hernández.