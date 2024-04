La fundadora y CEO de Sleimy, Rebeca Maldonado Castillo, menciona algunos de los beneficios de los masajes Barcelona

En los últimos años, la terapia con masajes se ha convertido en una opción recomendada para personas que experimentan tensión o fatiga debido a las actividades diarias.

Sleimy es un centro de estética y bienestar ubicado en Barcelona que se especializa en técnicas de relajación y bienestar como los quiromasajes, los masajes descontracturantes, el shiatsu y el drenaje linfático. En la siguiente entrevista, Rebeca Maldonado Castillo, fundadora y CEO de Sleimy, menciona algunos de los beneficios que produce someterse a masajes Barcelona.

¿Por qué Sleimy está considerado como uno de los mejores centros de masajes Barcelona?

Llevamos en el sector de los masajes más de 10 años, y no lo decimos nosotros, lo abalan los más de 6000 clientes que han pasado por nuestro centro y siempre en constante crecimiento. Con más de 1.000 críticas positivas y sobre todo por el feedback de nuestros clientes.

¿Por qué apostar por un enfoque 100 % natural en sus técnicas?

Cada día, damos más importancia a nuestra salud mental y corporal, ya no solo importa el físico, sino nuestro cuidado interno, y este cada vez está cobrando más protagonismo. El cuidado personal con un enfoque natural, ecológico y holístico, nos hace sentirnos mejor con nosotros mismos porque cuidamos de la naturaleza y sabemos que la consumimos a través de nuestra piel a través de los productos, por eso siempre elegimos productos que cuiden el medio ambiente, sin crueldad animal, no testados en animales, con el mayor porcentaje de ecológico en los ingredientes y sin ningún tipo de químicos. Cuanto más sano, mejor… Además de que combinamos la aparatología profesional con la cosmética ecológica y la mejores técnicas en masajes, como faciales y corporales. Es decir, que ya no solo cuenta tu aspecto físico, tu cuerpo o tu piel, sino que tu salud interna y tu salud mental, también influyen en el aspecto exterior.

Gracias a esta expansión del concepto de belleza, entendemos que ya no se trata solo del aspecto físico, sino de sanación interna y además distinto para cada persona

¿Qué tipos de masajes ofrecen sus terapeutas y en qué se diferencian?

Ofrecemos diferentes tipos de masajes, desde masajes destinados a la carga muscular, dolencias de la musculatura, para embarazadas, drenajes linfaticos, etc. También empleamos masajes relajantes, holísticos y terapias energéticas; lo que nos diferencia del resto es que nuestras especialistas tienen años de formación y combinan todas las técnicas en un solo masajes, es decir, si tú acudes a nuestro centro para hacerte un masaje descontracturante, ya que es el más demandado, nuestras especialistas a arte están formadas en todo tipo de terapias energéticas como el reiki, la terapia metamórfica o la biomagnética, aparte del conocimiento de todo lo natural por lo que en cada masaje no solo tratas una cosa tratas varias a la vez y siempre podemos asesorarte de lo más indicado.

¿De qué manera se escoge cuál es el tipo de masaje adecuado para cada paciente?

Primero, hablamos y damos una hoja para que nos rellenen, por sus posibles patologías o alergias y así adaptarnos a las necesidades de cada persona y poder recomendarle lo más adecuado. Como disponemos de una gran variedad de masajes, es fácil poder adaptarse y hacer único el masaje de cada cliente.

¿Para quiénes están recomendados los tratamientos corporales con masajes?

Al utilizar diferentes técnicas y productos no invasivos, los terapeutas del centro de estética Sleimy ofrecen el mejor servicio personalizado y adaptado a las necesidades de sus pacientes. A través de masajes Barcelona, las personas pueden recuperar su belleza natural y garantizar su bienestar integral, recuperando el equilibrio de su energía vital y emocional.