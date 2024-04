La apuesta de Immunotherapy Regenerative Medicine; células madre en el tratamiento de lesiones deportivas

En los últimos tiempos, la medicina regenerativa ha ganado popularidad en el sector del deporte como una alternativa efectiva para tratar diferentes problemas, ya que logra reducir notoriamente los tiempos de recuperación y aumenta la calidad de vida de los pacientes.

Así, la utilización de células madre en el tratamiento de lesiones deportivas se ha convertido en un método cada vez más utilizado debido a los múltiples beneficios que ofrece. En este marco, Immunotherapy Regenerative Medicine es una de las clínicas más destacadas en el desarrollo de protocolos médicos que emplean células madre mesenquimales para la regeneración y reparación de tejidos.

¿En qué consiste el tratamiento de lesiones deportivas con células madre? Los precursores estromales o células madre mesenquimales (MSC) tienen la capacidad de dividirse y replicarse en varios tipos de células en el cuerpo humano, ayudando en la producción de células sanas que el organismo necesita. Por ende, las MSC no solo pueden revertir diversos problemas de salud, sino también prevenir el desarrollo o empeoramiento de las condiciones. En este sentido, el empleo de células madre en el tratamiento de lesiones deportivas se ha extendido como una manera de regenerar diferentes tejidos dañados, desde cartílagos y articulaciones hasta ligamentos e incluso huesos.

De esta manera, esta terapia consiste en un trasplante basado en la extracción de un poco tejido adiposo de la grasa del paciente, el cual se infiltra de manera sistémica en la zona en la que se presenta la lesión. Por ende, se trata de un proceso totalmente natural y sin intervención de agentes externos, en el que las propias células madre concentradas ayudan a reparar los tejidos y proporcionan soporte estructural.

Las ventajas de la terapia con células madre para lesiones deportivas La utilización de células madre en el tratamiento de lesiones deportivas presenta múltiples ventajas respecto a las cirugías tradicionales. En primer lugar, es un método rápido, no invasivo y que no requiere hospitalización posoperatoria, lo que permite reducir los períodos de recuperación y rehabilitación de los atletas. A su vez, debido a las propiedades antiinflamatorias de las MSC, esta técnica no solo alivia el dolor, sino que disminuye la inflamación de los tejidos, minimizando la dependencia de medicamentos por parte de los pacientes.

En este escenario, Immunotherapy Regenerative Medicine se ha posicionado como uno de los centros de medicina regenerativa de referencia para los deportistas, gracias a sus tratamientos con células madre mesenquimales que se personalizan según sus necesidades y objetivos para obtener los máximos resultados.

Ubicado en Puerto Vallarta, México, Immunotherapy Regenerative Medicine cuenta con destacado equipo de profesionales altamente cualificados, el cual se encuentra liderado por el Doctor Ernesto Romero López, un reconocido especialista en medicina regenerativa con más de 20 años de trayectoria en la investigación y aplicación clínica de terapias avanzadas con células madre.