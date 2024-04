Trucos para crear un negocio online rentable que permita tener tiempo libre

Crear un negocio online rentable puede ser muy fácil o muy difícil. Depende de si se dan los pasos correctos o no.

Gonzalo De la Campa, un prestigioso especialista en marketing en línea y mentor de más de 15.000 emprendedores digitales en su academia online, Escuela Emprende explica cuáles son los pasos (y los trucos) para crear un negocio seguro en internet.

Gonzalo de la Campa es autor de 5 libros, entre ellos el de Vivir en Sábado, donde explica con todo detalle, como ha conseguido crear un negocio rentable con el que factura en torno a 200.000€ al año sin invertir en publicidad y trabajando desde casa menos de 3 horas al día.

Para llegar a esa calidad de vida en la que se tenga tiempo y dinero, es necesario aprender diversos conocimientos que pueden potenciar el emprendimiento, ya sea desde saber elegir modelos de negocio donde no se venda tiempo, como la formación online o los ingresos de afiliados, hasta otros temas técnicos como crear una página web, una academia online o un canal de YouTube, entre otras cosas. En ese sentido, Gonzalo De la Campa es un prestigioso especialista en marketing en línea y mentor de emprendedores digitales que mediante su academia online, Escuela Emprende, ofrece tanto 7 cursos gratis como diferentes packs económicos en los que enseña a montar un negocio online rentable en menos de 21 días.

Recomendaciones para crear un negocio online rentable que permita tener tiempo libre Gonzalo De la Campa es el fundador de Escuela Emprende, una academia en línea con más de 15 mil alumnos procedentes de más de 30 países donde se imparten múltiples cursos con trucos, estrategias, materiales y vídeos para quienes desean iniciar un camino exitoso en el ecosistema digital. Con una experiencia forjada en el ámbito del marketing y el diseño gráfico, este reconocido emprendedor español ha desarrollado una innovadora metodología de formación para emprender en internet de forma rápida, directa y sin resignar tiempo libre.

El vasto catálogo educativo de la plataforma contempla diversas propuestas formativas de relevancia como el “Curso Academias Online” que está centrado en el uso de WordPress para crear y comercializar cursos por internet, sin pagar comisiones externas y con la oportunidad de disponer de un sitio educativo propio y monetizable. También son importantes los cursos de Embudos de Venta, para originar funnels de ventas eficaces que atraigan clientes automáticamente, y el Curso de Afiliados que permite obtener ingresos pasivos mediante comisiones de afiliado.

De la Campa también imparte un accesible Máster en Inteligencia Artificial donde los estudiantes aprenden a sacar provecho de aplicaciones como ChatGPT y a producir contenidos multimedia de calidad con herramientas IA. Asimismo, en Escuela Emprende está la posibilidad de acceder a cursos de diseño web profesional con Elementor Pro y Divi, al igual que aprender sobre el desarrollo de tiendas virtuales WooCommerce e incrementar las ventas con YouTube, WhatsApp, Telegram, etc.

17 Trucos que no fallan para que el negocio online sea rentable Con tres libros N.º 1 en Amazon y más de 1.000 webs diseñadas exitosamente, Gonzalo De la Campa asegura múltiples ventajas en sus formaciones como un acceso “de por vida” a quienes se suscriben al sistema, más de 5.000 € en descargas gratis de plugins en su pack exclusivo de todos los cursos, consultoría 1 a 1, diseño y auditoría web, y un soporte continuo vía mail a emprendedores.

Truco Nº1: Neuro-precio Los números importan. Se han realizado numerosos estudios que demuestran que los números acabados en 5, 7 y 9 venden más. Incluso hay estudios dónde un mismo artículo se vendía a 34 a 39 y 44 dólares y el más vendido fue el de 39 por encima del de 34 que era más barato.

Truco nº2: Neuro-Formato El formato es vital a la hora de aumentar las ventas de un negocio. Se puede ver en un ejemplo sencillo: Formato malo: 1000,00€

Formato bueno: 997

El segundo formato parece mucho más barato que el primero. Ello se debe a que en el segundo se han eliminado muchos elementos como: los decimales, un dígito (3 en lugar de 4), el punto, el símbolo de la moneda y se añade un neuro-número al final: el 7.

Todo ello hace que un producto de 997 se venda mucho más que uno de 1.000,00€ aunque el precio sea casi el mismo.

Truco Nº3: Upsell Preventa Cada persona decide lo que su cliente va a comprar, no él.

Para que lo se entienda mejor, se puede ver el caso de las palomitas del cine. Las palomitas pequeñas valen 3€, las palomitas medianas 3,50€ y las palomitas gigantes 3,75€. Por muy poco dinero, el valor del producto 3 aumenta muchísimo.

Al poner los precios ellos ya han decidido que se va a comprar las palomitas gigantes incluso aunque no se tenga hambre y las personas se vayan a dejar la mitad del cubo.

Se deben poner precios cercanos, pero el que se quiera vender debe tener mucho más valor que el resto.

Truco nº4: Neuroescalera Hay que crear 3 precios en escalera. El económico, el mediano y el premium. Así no solo se generarán ventas, sino que todos los clientes podrán comprar los 3 y se triplicarán las ventas.

Un cliente podrá seguir esta sencilla ruta de compra: se apunta al regalo, se compra un producto o servicio económico, después se compra el intermedio y al final se apunta al premium. Sencillo y eficaz.

Truco nº5: Neuroregalo El mayor impedimento para generar ventas suele ser siempre el mismo: No conocen la marca y no confían en el producto o servicio.

Eso se puede solucionar de una forma muy sencilla, hay que regalar algo para que conozcan la marca.

De esta manera se elimina la barrera de entrada y una vez conocen la marca, las probabilidades de generar ventas se multiplican x1000.

Truco nº6: Ads al regalo Para que toda esta estrategia de entrada de clientes sin barrera de entrada se acelere, se debe crear una campaña de publicidad donde se informe al público objetivo del regalo.

Así, de forma automatizada, todos los meses muchas personas se apuntarán al regalo y una vez se apunten, las probabilidades de generar ventas se multiplican por mil.

Truco nº7: Neuroembudo de Ventas Para multiplicar ventas no solo se debe hacer un regalo que consuman en un momento puntual.

Si se multiplican los regalos y se multiplica el valor de lo que se ofrece, se estarán multiplicando las ventas en ingresos. ¿Cómo se hace eso?

Enviando e-mails automáticos a todas esas personas que han dejado el e-mail cuándo se apuntaban al regalo. Para eso, se debe aprender a montar un embudo de ventas sencillo pero eficaz.

Un Neuro-Embudo es aquel dónde las personas se ayudan de estrategias psicológicas que funcionan para aumentar las ventas sin gastar más dinero: Aprender a escribir buenos asuntos de email, provocar curiosidad, solucionar problemas de la audiencia, sorprender con nuevos regalos en e-mails automatizados, ofrecer un trato personal y responder a los que le respondan, vender los productos de forma natural y sin presionar para la compra y no forzar ventas con spam ni fechas límite ni elementos agresivos.

Truco nº8: Neurovalor Si el producto, servicio o curso no vende, la persona misma puede hacer que venda. Se trata de que a un mismo precio, un producto tenga más valor.

¿Cómo añadir valor a un producto servicio o curso online? Aquí algunas ideas: añadir más tiempo de soporte, añadir una sección privada con descargas, crear un grupo privado en Facebook, Telegram, WhatsApp o hacer webinars en directo.

Truco nº9: Demostrar La gente se gasta mucho dinero en empresas y soluciones que solucionan problemas y entretienen.

Si se ofrecen servicios que solucionan problemas, sean del sector que sean: contratar un seguro, emprender online, aprender a cocinar, tocar la guitarra… hay que demostrar que se domina el tema y no faltarán los clientes. Hay que usar cualquiera de estas herramientas o redes sociales para demostrarlo: el blog, un canal de YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter.

Si se regala conocimiento, los clientes contactarán sin perseguirlos.

Truco nº10: Eliminar la barrera de entrada Si se vende directamente en la web se sabrá que el 70% de las personas que llegan a la página de caja, la abandonan sin comprar.

Hay que quitar todos los campos posibles de la página de caja. Cuántos menos campos, más ventas.

Truco nº11: La miel en los labios Cuando se ofrece contenido gratuito y se promociona con publicidad o en las redes sociales, es muy probable que ya todos los días muchas personas se estén apuntando o consultando el contenido gratuito.

En ese punto, lo ideal es que todas esas personas, al entrar a la web a descargarlo o consultarlo, deban pasar o tener en la misma pantalla los cursos, servicios o productos de pago.

De esta manera, cientos de personas, no solo se sentirán agradecidas por el contenido gratuito, sino que diariamente verán que se les puede ayudar mucho más si pagan.

Todo este tipo de estrategias son sencillas si se tiene la web en WordPress y complicadas o imposibles si se usan plataformas externas para alojar los cursos, productos o servicios.

Truco nº12: Neuroidentificación Para que el cliente sepa que se le puede resolver el problema debe percibir que se le conoce, que se ha pasado por él y que se ha sabido solucionarlo.

La mayoría de los emprendedores y empresas realizan su web escribiendo textos genéricos, esto es como cavarse su propia tumba. Textos genéricos que se deben evitar: una empresa de reconocido prestigio, un gran equipo de profesionales a disposición, soluciones integrales a los clientes, servicios de gran calidad a precio competitivo, trato personalizado...

Escribir textos de ese tipo es como no decir nada.

Los textos deben hablar del problema real que tiene el cliente y explicar como se le va a ayudar.

Truco nº13: Devolver el dinero La de ventas y ventas que pierden miles de empresas por no devolver el dinero. Es curioso como todavía, la gran mayoría, no se dan cuenta de esto.

Las grandes compañías a nivel mundial tienen en común, que todas ellas, devuelven el dinero de forma rápida y sencilla. Esto hace que muchos usuarios quieran comprar ahí, porque se elimina el riesgo, antes que en otras que no lo devuelven.

Hay que hacerles un favor a los clientes y a uno mismo y devolverle el dinero a quién lo pida. Así se ganarán muchos más clientes. Esto aplica a venta de productos y cursos online. En caso de servicios ya realizados, no es necesario que se devuelva el dinero si el trabajo ya se ha realizado.

Truco nº14: No vender tiempo Si realmente se quiere ganar cada vez más dinero pero sin trabajar miles de horas, no hay que vender tiempo. Vender servicios significa que cuánto más se crece laboralmente, menos tiempo se tiene para disfrutar en la vida personal.

Todo emprendedor quiere ganar dinero y ganar tiempo para disfrutar y eso solo es posible con modelos de negocio dónde no se vende el tiempo propio. Es decir, se pueden aumentar los ingresos ilimitadamente y el tiempo que se debe invertir apenas aumenta o aumenta poco.

Modelos de negocio donde no se vende tiempo: crear y vender cursos online, montar una tienda online y vender productos, ganar dinero mediante comisiones de afiliado, ganar dinero con artículos en el blog, ganar dinero con un Canal de YouTube, generar ingresos con un embudo de ventas

Truco nº15: Que otros vendan por uno Si se quieren multiplicar las ventas de los servicios, productos o cursos online hay que montar un sistema de afiliados en la web.

Otras personas podrán apuntarse y se pagará una comisión por cada venta que se realice.

Truco nº16: Efecto WOW – NUTELO Uno de los elementos que más ventas generan es el EFECTO WOW.

Se trata de conseguir que el cliente, al entrar en la web sienta: Wow! Esto es lo que buscaba! Lo compro!

La mayoría de las compras se hacen por sentimiento y por emociones. Por eso, es importante que una web, igual que sucede con una canción o con una película, provoque emociones.

Tres elementos básicos para provocar estas emociones son: NU-TE-LO

NÚMEROS: se deben poner los años de experiencia, clientes, alumnos. Número que destaquen

TESTIMONIOS: Otro elemento vital son testimonios de los clientes o alumnos

LOGOTIPOS: De clientes o medios en los que se haya aparecido

Truco nº17: Preventa en caliente Este es posiblemente el truco más sencillo y más efectivo de todos. Se deben solucionar las dudas del cliente en el momento de la compra.

Para ello, se deben usar herramientas sencillas como WhatsApp que se pueden instalar gratis en la web en WordPress