Guía básica para vestir ad hoc en la Feria de Abril (si no se cuenta con un traje de flamenca)

La Feria de Abril está a la vuelta de la esquina y lo cierto es que son muchos los que todavía no tienen un buen look elegido, sobre todo, en los casos en los que no se va vestida de flamenca o traje.

A la hora de ir a la feria, un buen estilismo es esencial: elegante, versátil y cuanto más colorido, mejor. Opciones como las que tienen estas firmas made in Spain para ser la mejor vestida del real (y seguir usando durante toda la primavera).

Un vestido versátil para la primavera (o las futuras BBC) Elegir una sola pieza como eje principal del look es la opción más acertada para estos días, y más si permite combinarse en más de una ocasión. Tanto si es de tejido fluido y estampado, como este diseño de Mattui, o si la silueta es más elegante y formal, como la propuesta de Koahari, acertarás de pleno en las largas jornadas de Feria.

El yute y metalizado como estrellas de El Real La alpargata de yute siempre es el zapato por excelencia para pasear por el albero, con o sin traje de flamenca. Un clásico que la firma Gaimo reinventa cada año en diferentes tejidos y colores, para seguir un estilo más clásico o arriesgado. Pero, además, es indispensable una sandalia de tacón sensato para estar cómodas: Mustang la propone en metalizado y con plataforma para esas noches de bailes infinitos.

Los accesorios, mejor en dorado El toque final de cualquier outfit siempre son los complementos. Estas joyitas minimal, pero con un toque original, de Singularu son perfectas para el día y la noche. En cuanto al bolso, siempre en versión mini: las marcas españolas Zahati y Patri Cadenas apuestan por el dorado y la paja natural para un resultado 10.

Ah, y no hay que olvidarse de un buen brillo de labios, como los bálsamos hidratantes de You Are The Princess.

Y para ellos… Si se opta por un look diferente al del clásico traje, Scotta 1985 propone un set de camisa y pantalón chino, que se convertirán en un fondo de armario más allá de la feria. Como calzado, dos opciones según el estilo deseado: para los más clásicos, unos náuticos de piel de la marca Hispanitas y, para los fashion insiders, unas deportivas tipo trekking beige, de HOKA.