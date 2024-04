Eactivos.com subasta dos lotes de parcelas en La Pobla de Vallbona

Una de ellas está valorada en más de medio millón de euros y la otra se queda cerca de los 200.000 euros.

Las subastas finalizan el 3 de junio y no se requiere depósito para participar en ellas

En Eactivos.com también es posible pujar por dos terrenos sin edificar en Sueca

Valencia, abril de 2024 – Eactivos.com acaba de publicar dos subastas directamente relacionadas con uno de los municipios más conocidos de la comarca del Camp de Túria: la Pobla de Vallbona. En ellas, es posible registrar una oferta hasta el próximo 3 de junio a las 12 horas tanto por un lote de 93 parcelas como por otro lote de 33 parcelas. En cuanto a su ubicación, pese a que pertenecen a esta localidad, se sitúan en la zona de Gallipont, bastante cercana a l’Eliana, una de las áreas residenciales de mayor prestigio en los alrededores de Valencia. Ambas subastas superan los 800.000 euros y no se requiere depósito para participar en ninguna de las dos operaciones.

En el caso del lote de mayor valor, valorado en 661.282 euros, se trata de 93 parcelas de suelo urbano que van desde los 1.348 m² de superficie de gráfica hasta los más de 5.700 m². El lote de 33 parcelas también tiene un carácter rústico y el valor de todos ellos varía dependiendo de su tamaño. Asimismo, los dos activos cuentan con una buena conexión: la CV-372, la CV-366 y en apenas 6 kilómetros, se puede acceder a la CV-35 que conecta la Serranía de la provincia con el centro de la ciudad de València.

Otra oportunidad de inversión en la provincia La Ribera Baixa y, concretamente, Sueca es otra de las protagonistas en la plataforma de subastas, es por eso por lo que es posible registrar una oferta por dos activos actualmente disponibles allí: una parcela de suelo urbano sin edificar en la partida de la rinconada de Sueca con una superficie gráfica de 5.419 m² y valorada en 293.724 euros y otra parcela de suelo sin edificar en la carretera Villa Corbera, cerca de la pista deportiva Les Oliveretes, de 43 m² y que está valorada en 15.887 euros. Estas subastas estarán disponibles hasta el próximo 29 de abril.

¿Cómo se puede pujar por alguno de los activos? En primer lugar, cualquier persona puede participar en una subasta activa de Eactivos.com. Al acceder a la web, se debe llevar a cabo el registro en la base de datos a través del botón ubicado en la esquina superior derecha, en caso de no tener un usuario propio. Es importante contar con un número de teléfono válido, ya que recibirá automáticamente un SMS de confirmación de su perfil y se deberá introducir para validarlo. Una vez hecho esto, podrá participar en cualquier subasta introduciendo una cantidad mayor a la última oferta del precio de salida. Asimismo, en el caso de querer participar por otra persona o por una empresa, se debe crear otro perfil de representado con los datos que correspondan. En estas operaciones no se requiere constitución de depósito.

Toda la información sobre el lote de 93 parcelas de suelo urbano aquí.

Toda la información sobre el lote de 33 parcelas de suelo urbano aquí.