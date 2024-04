El sérum de vitamina C que se necesita para una piel luminosa y sin manchas

¿Todavía no se sabe cómo tratar las manchas y la falta de luminosidad de la piel?

C.Tetra E.F. es el tratamiento intensivo de Vitamina C que sin duda transformará la rutina de cuidado de la piel. Se trata de un potente sérum antioxidante, antiedad e iluminador que combina una alta concentración de vitamina C, ácido ferúlico y vitamina E, para proteger la piel frente a los radicales libres, ayudando a recuperar la luminosidad y combatir el fotoenvejecimiento para una piel más luminosa, firme y suave.

¿Qué es la vitamina C y qué beneficios aporta? La vitamina C es uno de los activos antiedad más populares en el cuidado de la piel gracias a sus numerosos beneficios que contribuyen altamente a conseguir una piel luminosa, rejuvenecida y protegida.

Es antioxidante y protege de los radicales libres y la oxidación de las células que pueden causar el envejecimiento prematuro. Estimula la síntesis de colágeno y elastina mientras bloquea la enzima que causa la pigmentación mejorando la firmeza y tono de la piel. Aporta luminosidad y sensación de jugosidad y suavidad en la piel.

¿Por qué incluir C-TETRA E.F. a la rutina? Aunque la vitamina C es efectiva para combatir los signos del envejecimiento, su forma pura (ácido L-ascórbico) es altamente inestable en productos con base acuosa, lo que puede llevar a la oxidación, la formación de radicales libres por su cuenta y el cambio de color del producto a amarillo, indicando que deberías dejar de usar el producto.

Para abordar este desafío, se ha desarrollado C-Tetra, un potente sérum antioxidante que utiliza tres formas estables de vitamina C (Vitamina C Tetra al 10%, Ascorbosilane y Ascorbil Glucósido) que, al combinarse, maximizan los beneficios de la vitamina C en cada capa de la piel, logrando una piel más luminosa y mejorando la apariencia de las manchas oscuras y el tono desigual.

Además, la Vitamina C Tetra, tiene una capacidad de penetración 3 veces mayor que la vitamina C pura y ofrece mejores resultados incluso con dosis hasta 25 veces más bajas que con vitamina C pura.

Con más de +50.000 unidades vendidas, 400 comentarios acumulados y una valoración que supera las 4.5 estrellas, este sérum iluminador antioxidante se ha convertido en uno de los productos antiedad más vendidos y queridos de Niche Beauty Lab y son muchas las bondades que este aporta a todo tipo de pieles. Está disponible por 32,95 € en la página web de Niche Beauty Lab y también en farmacias.