Thaiconic Songkran Celebration de ICONSIAM, turistas de todo el mundo se unen a las festividades culturales

ICONSIAM organiza un evento Songkran -fiesta del año nuevo en Tailandia- de 12 días de duración que lleva por nombre 'Thaiconic Songkran Celebration: Joyful Songkran Festival, Continuing the Legacy of World Heritage' Para celebrar el prestigioso reconocimiento por parte de la UNESCO del festival Songkran como Patrimonio Cultural Inmaterial, ICONSIAM -punto de referencia mundial junto al río Chao Phraya-ha aunado fuerzas con los sectores público y privado para dar la bienvenida al Año Nuevo tailandés con una celebración Songkran de categoría mundial que lleva por nombre "THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024". Este evento es la única y exclusiva celebración Songkran en Bangkok, que tiene como impresionante telón de fondo el magnífico río Chao Phraya, dura 12 días (del 10 al 21 de abril de 2024) y del cual se espera que atraiga a más de 2 millones de visitantes de todo el mundo. Con el concepto de "THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION: Joyful Songkran Festival, Continuing the Legacy of World Heritage" se rinde tributo a la identidad tailandesa combinando actividades recreativas tailandesas tradicionales con entretenimiento cultural contemporáneo. Este evento ofrece las experiencias más memorables, llenando cada rincón de ICONSIAM con espléndidas celebraciones desde hoy y hasta el 21 de abril de 2024.

En palabras del Sr. Supoj Chaiwatsirikul, Director General de ICONSIAM Company Limited: "Como punto de referencia de talla mundial a orillas del río Chao Phraya, sirviendo de importante destino turístico en Bangkok y Tailandia, ICONSIAM organiza este año el evento Songkran que será más divertido y memorable que nunca. La celebración es especialmente significativa, ya que el festival "Songkran in Thailand" fue inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a finales del año pasado. "THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024 muestra las ricas tradiciones y costumbres del Songkran, al tiempo que da la bienvenida a turistas de todo el mundo con una cálida hospitalidad y entretenimiento tailandés contemporáneo. Esta iniciativa colaborativa tiene por objeto crear un evento histórico y promocionar el Songkran en Tailandia como festival de categoría mundial. El objetivo es rendir tributo al patrimonio cultural tailandés, aunando elementos contemporáneos y presentándolo de forma que tenga resonancia en las generaciones futuras. El Festival Songkran desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar el crecimiento económico de Tailandia. En ICONSIAM, este año esperamos dar la bienvenida a más de 2 millones de tailandeses y turistas internacionales a lo largo de 12 días".

"THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024" en ICONSIAM presenta una alegre celebración de la cultura y las tradiciones tailandesas con diversas atracciones destacadas:

Desfile Songkran Mahothorndevi : un desfile de 7 días a orillas del río Chao Phraya que mostrará la riqueza cultural tailandesa, con las 7 artistas y actrices más famosas, entre las que figuran Aff Taksaorn, Pie Rinrada, Becky Rebecca, Bella Ranee, Mai Davika y Diana Flipo, así como a la artista tailandesa de renombre internacional Minnie, miembro del grupo femenino de Corea del Sur (G) I-DLE, siendo representada como Miss Songkran 2024.

Rociado de agua Songkran: desde hoy y hasta el 21 de abril, disfrute de las festividades de rociado de agua en River Park, el único lugar de Tailandia que ofrece una experiencia semejante con el pintoresco río Chao Phraya como telón de fondo. Además, hay miniconciertos a cargo de reconocidos artistas tailandeses, así como otros espectáculos culturales que se suman al ambiente festivo para disfrute de los visitantes, tanto lugareños como turistas. ICONSIAM tiene el honor de colaborar con diversos sectores para presentar THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024. Este festival atrae a turistas de todo el mundo, estimulando aún más el turismo en Tailandia, y proporciona una experiencia alegre y culturalmente enriquecedora a todos los visitantes del mundo, combinando festividades tradicionales con entretenimiento moderno y actividades divertidas a lo largo de 12 días, desde el 10 al 21 de abril. Para más información sobre ICONSIAM, se puede visitar www.iconsiam.com o Facebook: ICONSIAM.