Tamajón celebra el Día del Mayor

La iniciativa comenzó en 1980 como una comida de confraternización organizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la localidad. La jornada contó con diversas actividades musicales y supuso un encuentro entre los más veteranos de la localidad de los cuatro núcleos urbanos. Como parte del programa de actos, se realizó una visita a ampliación de la Residencia de Mayores Virgen de los Enebrales, prácticamente ya concluidas El Día del Mayor ha vuelto a celebrarse un año más en Tamajón, con un programa en el que no han faltado actividades para fomentar la convivencia y el ocio de los más mayores de la localidad, en sus cuatro núcleos urbanos.

Aunque el Día del Mayor de Tamajón comenzó a celebrarse en 2016, el evento tiene su origen en la comida anual de confraternización que, desde 1980, celebraba la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tamajón. Tal y como afirma Eugenio Esteban, alcalde de la localidad, "el Día del Mayor se sustenta en el encuentro de los socios de la Asociación de Jubilados y en pasar un día de convivencia todos juntos en nuestro pueblo".

La celebración comenzaba poco después del mediodía, cuando hacían su aparición los Dulzaineros de Sigüenza para convocar a los participantes de la jornada frente a la Residencia de Mayores Virgen de los Enebrales, que está a punto de finalizar una fase más fase de su ampliación. Por ese motivo, quienes así lo desearon, pudieron visitar el inmueble.

La ampliación de la residencia se está realizando en fases y con fondos municipales

Tal y como explicaba el alcalde de Tamajón "se han hecho tres separatas del proyecto inicial. La primera se fundamenta en un plan provincial que del año 2021 de la Diputación, que está sin concluir", explica Esteban. La segunda es la estructura del edificio de la residencia, "lo que se dice echar aguas fuera", sigue. La tercera es la adecuación de nueve habitaciones individuales.

Además, tal y como aclaraba el primer edil, "el contenido de la tercera separata lleva incluido todo lo relativo a servicios: calefacción, instalación eléctrica, energía fotovoltaica, energía térmica, sustitución de calderas antiguas por las nuevas… Toda esa estructura de servicios que necesita la residencia se ha llevado la mayor parte del presupuesto".

Como obras complementarias, han sido instalados 40 Kilovatios de energía fotovoltaica, y con la colaboración de los propietarios de terrenos rústicos de Tamajón y se ha instalado el ascensor. Esteban afirma que el Ayuntamiento de Tamajón ha realizado todos los trabajos haciendo uso fundamentalmente de los fondos municipales.

Preguntado por los plazos de finalización de la obra, Eugenio Esteban invitaba a la colaboración por parte de las administraciones afirmando que "si hay alguna administración que se anime y nos quiera ayudar, la ampliación de la residencia se finalizará a primeros 2025 y, en todo caso se licitarán las obras, en 2025 por parte del Ayuntamiento".

Un Ayuntamiento para atender a las personas

En la actualidad, la Residencia de Mayores Virgen de los Enebrales cuenta con 22 plazas de las cuales 12 están conveniadas con la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quedando después de la puesta en marcha de esta fase con 25 plazas, de las 45 que están proyectadas, así serán 3 más de las que dispondrá el Consistorio.

En la actualidad la residencia cuenta con 17 puestos de trabajo que son suficientes para dar cumplimiento al ratio de personal exigido para la atención de las 25 personas que viven en ella. "En el Ayuntamiento de Tamajón estamos para atender a las personas", afirma Eugenio Esteban, que no deja de recalcar la falta de implicación de instituciones provinciales y regionales en el proyecto.

Música y animación para los mayores

Tras la visita a las obras de ampliación de la residencia, los mayores que lo desearon también pudieron llevar a cabo una visita guiada al CIPAT (Centro de Interpretación Arqueológica y Paleontológica de Tamajón), un proyecto en el que el Ayuntamiento colabora con la UAH y cuya área paleontológica se inauguró en 2022.

Llegada la hora de la comida, el centro social de Tamajón acogió a casi un centenar de personas que disfrutaron de un encuentro de fraternidad en torno a la mesa que concluyó con la música de los Dulzaineros de Sigüenza. El repertorio tradicional de este grupo fue muy bien acogido por el público que, en ocasiones, incluso se animaron a bailar algunas de las piezas interpretadas.

Por la tarde, el programa musical continuó con un concierto en la iglesia parroquial de Tamajón, ofrecido por la Orquesta y Coro Nuestra Señora de la Viña de San Sebastián de los Reyes, dirigidos por Alicia San Andrés, que trajo un repertorio al que no faltaron las habaneras el chotis, algún preludio de zarzuela y otras piezas populares que hicieron las delicias de los asistentes.

De ese modo finalizaban los actos del Día del Mayor de Tamajón en su edición de 2024, un evento organizado por el consistorio local que no quisieron perderse ni el diputado regional Nacho Redondo ni el diputado provincial y alcalde de Valdeaveruelo Alberto Cortés.