Juanjo Muñoz y Sandra Pastor se imponen en la II Mondejana Race

Mañana perfecta para disfrutar del MTB en la segunda edición de la Mondejana Race. 325 bikers tomaban la salida ayer, desde la Plaza Mayor de la localidad alcarreña. Como siempre, muy puntual, la carrera tomaba la salida a las diez en punto, con poco más de diez grados a esa hora. En la entrega de trofeos, picaba el sol.

Con gran afluencia de público, se daba la salida neutralizada a la carrera desde la Plaza Mayor. A pocos metros de la salida, en el desvío de la Estación de Servicio Sanchez, situada a los pies del acueducto de entrada a Mondéjar, la carrera dejaba el asfalto para tomar la tierra, y subir por el camino que rodea al Cerro Matico en dirección a las Lomas, punto en el que se separaban la ruta larga de la corta. La larga, acumulaba un desnivel positivo de 780 metros, mientras que la corta, con poco más de 30 kilómetros, tenía un desnivel de 540 metros.

La ruta larga comenzaba a apretar por el camino de Llanos por la cabeza de Mondéjar, para llegar a la senda de La Fuente de Marimingo. Otros hitos del recorrido fueron la Cruz de Ambite y los montes de la Umbría. A partir de allí, la carrera volvía al término de Mondéjar, con una bajada rápida cerca del barranco de Valdefuentes. Los bikers también han tomado un primer tramo de la Vía Verde del Tajuña por la que subían en varios tramos. En la Fuente del Pilar estaba el primer avituallamiento de líquidos.

La carrera ascendía en dirección al municipio de Fuentenovilla, atravesando un bosque de encinas y chopos. Siguiendo El Arroyo del Monte, los bikers atravesaban esta villa alcarreña, en dirección a Pastrana. Tramo especialmente duro ha sido el de la subida a la Fuente del Oso. A continuación, la subida se convertía en una bajada técnica, la del Río Seco, propicia para que los expertos en esta disciplina también tengan su premio.

Al final de ese tramo, sendas, con perfil de dientes de sierra, conducían al pelotón a Valdeciegos. La carrera entraba en meta por el Lavadero del Espinar para encarar la entrada del pueblo por la calle Querencia y el final en la Plaza Mayor.

Carrera veloz en su primera mitad y muy técnica en el resto

El primero en cruzar la meta ha sido Juanjo Muñoz, del equipo Flop-CMC, que con un tiempo de 1:49:28 se alzaba con el triunfo en la ruta larga desde la categoría Máster 40. Tal y como reconoce el propio corredor, "venía sin ganas, venía de estar malo una semana". No obstante, y a pesar de las dificultades, consiguió escaparse con un grupo que poco a poco se fue rompiendo hasta quedar solo compuesto por tres corredores. "En el final de la carrera es donde se ha decidido todo porque íbamos tres y era bastante duro, bastante técnico. La tierra estaba muy suelta y ahí los metros que puedes meter es lo que sumas para conseguir la victoria" añadía.

Segundos después de la entrada en meta de Juanjo Muñoz era Oscar Chicharro, del Ceballos Eload Racing Team y también en la categoría Máster 40, quien alzaba los brazos bajo el arco de meta imprimiendo un tiempo de 1:49:33. Chicharro admitía que la carrera había sido muy rápida, sobre todo en los 20 primeros kilómetros. "Ha habido algún ataque pero se han ido controlando", afirmaba. "Era un circuito un poco peligroso porque se han quedado muchas regueras debido al agua" añadía.

La cifontina Beatriz Martínez se hacía con el triunfo en la categoría Élite femenina con un tiempo de 2:11:35, y también reconocía que la primera parte de la prueba se ha desarrollado a gran velocidad. La corredora del Ceballos Eload Racing Team se hacía con el triunfo a pesar de una pequeña caída sufrida durante el desarrollo de la carrera. "El final ha sido muy duro porque es muy sube y baja, muy rompe piernas. Como gastases muchas balas al principio luego costaba", se lamentaba la corredora.

Sandra Pastor, del Invicta Salud Deportiva C.C., ganaba la prueba en la categoría Máster 40 femenino -y cruzaba la primera la meta- con un tiempo de 2:11:25 y también hacía hincapié en lo rápido que se ha desarrollado la primera parte de la carrera. Tal y como admite la corredora, "la primera parte ha sido una lucha continua porque era una zona rápida. Tenías que seguir ruedas, esquivar ruedas y se ha hecho bastante duro". "Cuando las piernas ya estaban calentitas han venido zonas técnicas, que exigen mucha forma física" añade. La dos veces campeona del mundo de XCO y campeona de España de XCM reconoce que la prueba corrida en Mondéjar ha sido un magnífico entrenamiento de cara al campeonato del mundo que se celebrará en mayo y en el que intentará revalidar su título.

Un circuito con ligeras modificaciones

Tal y como afirma Juan Pedro de la Concepción, Presidente del Club de Mountain Bike de Mondéjar, "ha habido modificaciones en la primera parte del circuito, más que nada para no abusar mucho de parte del monte que tenemos en Mondéjar, que son fincas particulares. Se ha hecho una primera parte, un poquito más rápida, una senda intermedia, y una segunda parte que era prácticamente como la del año pasado". No obstante, desde la organización de la prueba admiten estar muy satisfechos del desarrollo de la misma. "Estamos bastante contentos de cómo se ha desarrollado y sobre todo con la aceptación del público que hemos tenido, que ha sido el doble del que tuvimos el año pasado", concluye el presidente del Club de Mountain Bike mondejano.

El alcalde de Mondéjar y presidente de la Diputación, José Luis Vega, agradecía a los voluntarios mondejanos, y a los concejales de la corporación municipal su trabajo "para lograr, entre todos, un perfecto desarrollo de la carrera". Vega además destacaba el estímulo que la Mondejana Race es para los niños de la localidad. En su calidad de presidente de la Diputación, Vega destacaba ayer el trabajo y la implicación de todos los pueblos que organizan las carreras del circuito provincial. "Su esfuerzo logra que las carreras del circuito sean de mucha calidad, que los que vienen se sientan bien acogidos en pruebas bien organizadas y que disfruten del entorno de la provincia de Guadalajara, y en este caso del municipio de Mondéjar", terminaba Vega.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Javier Ferrero (1h 53´17"). En Sub23, Roberto Fernández (2h 05´57"); en Elite, Jorge Díaz (1h 50´49"); en Máster 30, Rafael Revuelta (1h 52´11"); en Máster 40, Juanjo Muñoz (1h 49´28"); en Máster 45, Alfredo Padilla (1h 52´15");); en Máster 50, Sergio González (1h 59´43"); en Veteranos, Carlos Gabriel Prieto (2h 02´12"); en Féminas Elite, Beatriz Martínez (2h 11´35"); en féminas máster, Sandra Pastor (2h 11´25"), y en eléctricas, Giovanni López (1h 56´40"). En la general de la Ruta Corta el primero ha sido Enrique Ciordia (1h 31´11").