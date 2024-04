Por orden de Alfonso X El Sabio, Pareja volverá al medievo el 27 y 28 de abril en su IX Feria Medieval

Organizada por el Ayuntamiento de Pareja, por la Asociación Cultural y de la Mujer y por la Asociación de Mayores, hace ahora diez años que se celebró por primera vez -en nuestra época-, y concretamente los días 4 y 5 de abril de 2014. Una década después, se trata de un evento consolidado, no solo en Pareja, sino en la comarca de La Alcarria. El evento se ha presentado hoy, en rueda de prensa, por parte del alcalde de Pareja, Javier del Río, y de la concejala de Festejos, María Tierraseca Esta mañana, en el Centro de Prensa de Guadalajara, el Ayuntamiento de Pareja ha presentado la IX Edición de su Feria Medieval -27 y 28 de abril-, para lo que han comparecido ante los medios Javier del Río, alcalde de Pareja, y María Tierraseca, concejala de Festejos.

La primera edición de la Feria Medieval tenía lugar hace ahora justo diez años. Siempre en primavera, el evento se ha ido consolidando en el tiempo, hasta convertirse en la segunda fecha del año que registra una mayor afluencia de público a la villa alcarreña, tras las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios del mes de septiembre.

Además, la Feria Medieval de Pareja, nace del pueblo, puesto que son las asociaciones: la Asociación Cultural y de la Mujer de Pareja, la Asociación de Jubilados y Pensionistas, en colaboración con el Ayuntamiento, quienes la organizan, participando activamente en muchos actos, pero también organizando y animando buena parte de los epígrafes del programa.

Así, la Feria medieval de Pareja llega en este 2024 a su IX edición, "gracias a la colaboración con el Ayuntamiento y empeño de las distintas asociaciones de Pareja y de la práctica totalidad de nuestros vecinos y establecimientos, que se vuelcan año tras año con la feria, en la que hemos contado en anteriores ediciones con una más que notable afluencia de gente y de comerciantes, incluso en los años en los que ha llovido", ha señalado el regidor parejano.

El alcalde de Pareja, Javier del Río, señalaba esta mañana que durante estos dos días "abriremos de par en par las puertas y puentes levadizos de la muralla de nuestra villa para que: juglares, danzantes y trovadores deleiten a los asistentes con sus cítaras, danzas y melodías tradicionales; abriremos las puertas de Pareja para ofrecer unos días cargados de historia y diversión en los que regresaremos al medievo".

Así, la Feria de 2024 va a ser la IX de nuestro tiempo, puesto que existe documentación histórica que acredita el privilegio de concesión de una feria en Pareja. El documento, que se conserva en el Archivo del Obispado de Cuenca, está fechado en el día 7 de octubre de 1255, y dice así: "Conocida cosa sea a todos, como yo, Alfonso X rey de Castilla, otorgo que hagan una feria en Pareja por siempre jamás, una vez en el año. Y mando que todos los que vinieren a esta feria de mi señorio, y de fuera de él, a comprar y a vender, cristianos y moros y judíos, que vengan salvos y seguros por mar y por tierra, con todas sus mercadurías, haberes y cosas. (…) Mando que ninguno sea osado de hacerles fuerza, ni entuerto, ni mal ninguno, ni a ellos ni a ningunas de sus cosas. Aquel que lo hiciese o la feria quebrantase oirá mi irá y pagará mil maravedíes a la cámara regia y el doble al obispo de Cuenca. En Valladolid, a VII días andados del mes de octubre de 1255".

El alcalde de Pareja, y la concejala de Turismo han mostrado en la presentación, una copia de este permiso real para realizar esta feria comercial, es decir, "el documento que da origen y sentido histórico a nuestra feria, convirtiéndola en una de las más antiguas de nuestra provincia y de toda España, con casi 800 años de antigüedad, una auténtica joya que nos ha aportado, gentilmente, el historiador Javier Fernández Ortea, autor del libro Las Brujas de Pareja", señalaba Javier del Río esta mañana.

Después de la obligada suspensión de la Feria, en los años 2020 y 2021, el evento se retomaba con más fuerza si cabe, de manera que en la última edición, la organización estima en más de 4.000 las personas que a lo largo de los dos días de duración del evento, se acercaron a Pareja.

Aprendiendo de la experiencia de los años anteriores, el programa llena de eventos para todos los públicos el casco histórico de Pareja. De esta manera dinamiza el comercio parejano y genera actividad que beneficia a las PYMES de la localidad ese fin de semana, siempre uno de los momentos turísticos valle en los que la afluencia de visitantes a Pareja es menor, y lo hace poniendo en valor los monumentos y calles del pueblo, como forma de atraer el turismo hacia la localidad.

El sector turístico que es el principal motor económico de Pareja. Por este motivo, tal y como recordaba Javier del Río, el Ayuntamiento de Pareja lo refuerza y potencia desde hace años "con el embellecimiento de calles y plazas, con el apoyo a nuestros emprendedores, o con la construcción por el Ayuntamiento de infraestructuras como el Hotel El Balcón de la Vega, que lleva dos años en funcionamiento ofreciendo un servicio hostelero de calidad, como el Torreón Medieval, que hemos rehabilitado y construido en su interior el Museo de las Brujas de Pareja, que se podrá visitar durante la Feria, o como la futura pasarela ciclopeatonal que está a punto de ser adjudicada, que unirá el centro de Pareja con el azud por encima de la carretera N 204, que además tendrá un mirador, y que cuenta con una inversión próxima a los 800.000 euros".

Escenario principal de la Feria Medieval volverá a ser, naturalmente, la Plaza de la Constitución. Sin embargo, la diversión y las actividades se prolongan también hacia la Plaza de María Cristina, en la que va a quedar instalado campamento medieval y al entorno de El Torreón, que ahora alberga el Museo de las Brujas de Pareja, y la Plaza de Toros donde se celebran también buena parte de los espectáculos, como los de las justas a caballo, o el vuelo de rapaces.

Con el devenir de las ediciones, la decoración se ha ido ampliando, a cada vez más rincones del pueblo, de manera que los visitantes que acuden ese fin de semana pueden sumergirse en una experiencia inmersiva, de la que disfrutan también todos los vecinos de Pareja. Igualmente, cada año son más y más los parejanos que acompañan la celebración vistiendo ropajes medievales que ellos mismos han confeccionado, para unirse con ellos a la caracterización general del evento.

Van a ser más de 40 los puestos medievales que se den cita en la Plaza de la Constitución de Pareja, provenientes de hasta ocho provincias distintas. Sin embargo, aún hay espacio para que los últimos interesados en participar, puedan hacerlo contactando con el Ayuntamiento de Pareja.

Con todo ello, la Feria Medieval de Pareja "volverá a ser un escaparate de nuestro pueblo y otro importante revulsivo turístico más, que se suma a la amplia oferta que disponemos en Pareja, a nuestro magnífico entorno natural y medioambiental, cuyo principal referente es el azud, y al rico patrimonio cultural, patrimonial e histórico con el que contamos en nuestra villa. No en vano Pareja fue desde la edad media, sede episcopal veraniega de los obispos de Cuenca, señores de la villa", ha dicho esta mañana el alcalde.

Por su parte, la concejala de Festejos ha destacado la presencia de puestos, "o paradas, como se decía en la Edad Media", de Pareja, puesto que al menos quince serán comerciantes locales.

El programa de 2024

Como todos los años, el programa no da un respiro al visitante, con cerca de cuarenta propuestas en dos días, sábado y domingo. Todo el que se acerque, va a poder disfrutar de la proverbial y bien ganada fama de hospitalidad de Pareja. Esta mañana, la concejala de Festejos, María Tierraseca, se ha encargado de desgranar todos sus epígrafes.

Lo primero que se hará en la Feria, el sábado, 27 de abril, por la mañana, será recibir, con un chocolate con bizcochos a parejanos y visitantes que vengan a disfrutar de ella, en la Plaza de la Constitución, por cortesía de la Asociación de Mayores. Lo harán a la vera de la olma nueva que crece sana y fuerte donde antes lo hiciera la vieja olma, cuyo tronco puede visitarse en el parque dedicado a su memoria.

Ese mismo día, el sábado, habrá degustación de migas, igualmente de carácter gratuito, para quienes vayan a pasar el día a Pareja. El sábado, e igualmente por cortesía de la Asociación de Jubilados, se repartirán pestiños y vino dulce para todos los asistentes. Y lo mismo ocurrirá el domingo, con un suculento caldo con chorizo, con el que se pondrá punto y final a la IX Edición de la Feria Medieval.

Los niños, como en cada actividad que se pone en marcha en la villa tendrán un protagonismo especial a lo largo de toda la Feria. Para ellos, habrá esgrima infantil, tiro con arco, talleres de coronas y cascos, pinturas medievales, malabares o escudos heráldicos, teatro y un gran espectáculo de fuego y magia, una de las actividades que triunfó en el año 2023.

No menos intenso será el apartado musical. La ambientación no parará en ningún momento de la Feria. Habrá animación musical con bailarines en diferentes momentos del evento, y sonarán los tambores de la batucada. Por la noche, el sábado, tendrá lugar la actuación del dúo musical Salados.

Y, para el domingo queda la actuación musical de los grupos: Romanceras de Sacedón, Grupo Almirez de Rebollosa de Hita, Los Rodetes, Maricastaña y Compañía, con la participación especial, como anfitriona, de la Agrupación Musical de Pareja.

La mayor parte de las actividades tienen que ver con la actuación de guerreros, danzantes y bailarinas, trovadores, juglares y magos que tomarán el protagonismo de las calles de Pareja ambientadas para la ocasión.

A cada momento, habrá una actuación, comenzando por la exhibición de vuelo de rapaces, que quedará centralizada en la Plaza de Toros. Además, a lo largo de todo el día habrá paseos por el mercado medieval, con las aves, para que todo aquel que quiera verlas de cerca, y fotografiarse con ellas.

Y, como El Torreón va a ser uno de los puntos clave de la feria, durante las exhibiciones, el Museo de las Brujas de Pareja, que se halla precisamente en las dependencias de lugar, quedará abierto al público, con visitas guiadas. Además, el domingo, el albero será el escenario de las justas a caballo entre los caballeros, unos partidarios de la Justicia Divina y otros del Lado Misterioso, que, de nuevo, decidirán la culpabilidad o inocencia de Las Brujas de Pareja en el torneo que disputen.

En la plaza de la Constitución de Pareja tendrán lugar luchas, bailes, juegos, conciertos, combates y también las citadas comidas populares. Hasta allí llegarán guerreros, trovadores y juglares, y magos, que sorprenderán a propios y extraños con sus combates, historias y juegos sorprendentes.

El Ayuntamiento de Pareja invita a todo el mundo a pasar unos días agradables en Pareja los próximos 26 y 27 de abril a participar y realizar una experiencia inmersiva en un evento que potencia la economía, el turismo y la hostelería de Pareja.

La feria está organizada por las dos asociaciones de la localidad (Mayores y Mujeres), cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Pareja, de la Diputación de Guadalajara, y con el patrocinio de múltiples comercios y negocios locales y cercanos.

IX FERIA MEDIEVAL PAREJA

SÁBADO 27 DE ABRIL

10:00h.- "DESAYUNO TRADICIONAL". Con chocolate y bizcochos para tod@s los asistentes. Lugar: Plaza del pueblo.

12:00h.-RECEPCIÓN DE AUTORIDADES E INAUGURACIÓN DE LA IX FERIA MEDIEVAL MEDIANTE UN PASACALLES. Distintos personajes recorrerán el mercado y sus calles. Los taberneros, soldados, vigilantes y otros sujetos harán las delicias del público. Lugar: Mercado.

12:30h. - ESGRIMA INFANTIL. Colabora: ALCAMUD. Lugar: Mercado.

- TIRO CON ARCO. Lugar: Campamento.

- TALLERES INFANTILES (coronas y cascos, pinturas medievales, malabares, escudos heráldicos…) Lugar: Campamento.

13:00h.- EXHIBICIÓN DE VUELO DE AVES RAPACES. Lugar: Plaza de Toros.

Durante todo el día habrá paseos por el mercado con las aves para todo aquel que quiera verlas de cerca y fotografiarse con ellas.

Durante la exhibición, visita gratuita al Museo de las Brujas de Pareja, ubicado en el Torreón Medieval (Plaza de Toros). Aforo máximo 12 personas.

-ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA. Lugar: Mercado.

13:30h.-DEMOSTRACIÓN DE COMBATE. Lugar: Mercado.

14:00h.- ESCENA CON PERSONAJES MEDIEVALES. Lugar: Mercado.

- JUGLAR. Lugar: Mercado.

- ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA. Lugar: Mercado.

14:30h.- DEGUSTACIÓN DE MIGAS ACOMPAÑADOS POR NUESTROS TRADICIONALES CABEZUDOS Y LA AGRUPACIÓN "DULZANARES FOLK". El mercado y sus calles estarán ambientados por personajes y animación musical que nos harán retroceder en el tiempo. Lugar: Plaza del pueblo.

16:00h.- APERTURA DEL MERCADO CON PASACALLES. Lugar: Mercado.

- TALLERES INFANTILES. Lugar: Campamento.

- TIRO CON ARCO. Lugar: Campamento.

16:15h.- ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA.Lugar: Mercado.

16:30h.- ESPECTÁCULO DE HISTORIAS Y JUGLARES. Durante la actuación, los soci@s de la asociación cultural y de la mujer, repartirán pestiños y vino dulce para todo el que desee. Lugar: Plaza del pueblo.

17:00h.- ESCENA CON PERSONAJES MEDIEVALES. Lugar: Mercado.

17:30h.- ESPECTÁCULO DE FUEGO Y MAGIA. Durante la actuación, los soci@s de jubilados y pensionistas y cultural y de la mujer, repartirán pestiños y vino dulce para todo el que desee. Lugar: Plaza del pueblo.

18:30h.- BLOCO AXARA BATUCADA. Los soci@s de la Asociación Cultural y de la Mujer venderán rifas para un posterior sorteo. Lugar: Plaza del pueblo.

19:30h.- REPRESENTACIONES ITINERANTES DE COMEDIANTES Y MÚSICOS CON ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA. Lugar: Mercado.

20:00h.- DESFILE DE CABALLEROS POR EL MERCADO, donde más tarde tendrá lugar el combate. Lugar: Mercado.

20:30h.-ESPECTÁCULO MEDIEVAL, donde dos contendientes se enfrentarán y posteriormente habrá danzas participativas con todo el que se anime, para celebrar el triunfo del caballero vencedor. Lugar: Mercado.

23:30h.- VERBENA POPULAR, a cargo del dúo musical "SALADOS". Durante la verbena habrá BINGO MEDIEVAL. Lugar: Plaza del Pueblo.

DOMINGO 28 DE ABRIL

11:30h.- APERTURA DEL MERCADO CON PASACALLES.

11:45h.- TALLERES INFANTILES(coronas y cascos, pinturas medievales, malabares, escudos heráldicos…) Lugar: Campamento.

- TIRO CON ARCO. Lugar: Campamento.

12:00h.- TORNEO A CABALLO DE VARIOS CABALLEROS PARTIDARIOS DE LA JUSTICIA DIVINA Y DEL LADO MISTERIOSO, EN EL QUE SE DECIDIRÁ LA CULPABILIDAD O INOCENCIA DE LAS BRUJAS DE PAREJA. Lugar: Plaza de Toros.

Durante el espectáculo, visita gratuita al Museo de las Brujas de Pareja, ubicado en el Torreón Medieval (Plaza de Toros). Aforo máximo 12 personas.

12:15h.- ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA. Lugar: Mercado.

12:30. - ESGRIMA INFANTIL. Lugar: Mercado.

13:15h.- DEMOSTRACIÓN DE COMBATE MEDIEVAL. Lugar: Mercado.

13:30h.- ACTUACIÓN MUSICAL DE LOS GRUPOS: ROMANCERAS DE SACEDÓN, GRUPO ALMIREZ DE REBOLLOSA DE HITA, LOS RODETES, MARICASTAÑA Y COMPAÑÍA Y EN LA QUE EJERCERÁ COMO ANFITRIONA LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE PAREJA.

13:45h.-REPRESENTACIONES ITINERANTES DE COMEDIANTES Y MÚSICOS CON ANIMACIÓN MUSICAL CON BAILARINA. Lugar: Mercado.

15:00h.- DEGUSTACIÓN DE CALDO CON CHORIZO, acompañados por el grupo "DULZANARES FOLK" y representación de distintos personajes de la época. Lugar: Plaza del Pueblo.

Vídeos

Javier del Río, alcalde de Pareja. Presentación IX Feria Medieval de Pareja