Tutankamón, en el Convento de San Francisco de Pastrana hasta el próximo 12 de mayo

La exposición 'Tutankamón. Secretos Revelados' abría sus puertas el pasado día 9 de marzo, en el Antiguo Convento de San Francisco. El buen número de visitas, la llegada del buen tiempo, y el acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa, han hecho posible la prórroga El Convento de San Francisco continuará acogiendo, un mes más, la exposición 'Tutankamón, secretos revelados', después de la buena acogida que está teniendo entre pastraneros y visitantes, y ante la llegada, con la primavera y el buen tiempo, de una de las épocas de más visitas turísticas del año.

La muestra está basada en 'Expediente Tutankamón', una serie documental de dos episodios rodada para Discovery Channel, adquirida por Telemadrid, producida por La Luna Tv y dirigida por Raúl Pacheco.

Organizada por el Ayuntamiento de Pastrana, en la muestra colaboran ARCAE, Librería Capitel y TEPLVM Reproducciones Arqueológicas, empresas especializada en trabajos de artesanía egipcia, ibera y romana.

Tutankamón (c. 1342-c. 1325 a. C.) fue un faraón del Antiguo Egipto, último monarca de su familia real en el final de la dinastía XVIII que gobernó entre 1334 y 1325 a. C.

La muestra, de carácter divulgativo y didáctico, da a conocer la cultura del Antiguo Egipto y el papel de los egiptólogos españoles. Para ello, viaja 3.000 años atrás en el tiempo hasta la tierra de las pirámides y los faraones, llena de tesoros, para adentrarse en los misterios de Egipto y del faraón niño, Tutankamón. La suya es, hasta la fecha, la única tumba descubierta, casi intacta, en el Valle de los Reyes del Antiguo Egipto.

A través de una selección de más de sesenta piezas, entre fotografías, vídeos, réplicas y reproducciones arqueológicas, el visitante puede recrear cómo es la tumba, hallada por Howard Carter -hace ahora poco más de un siglo- y conocer además, en qué consistió el trabajo de los arqueólogos en aquellas excavaciones, pero también, de una forma más genérica, cuál es su labor, tal y como explica Inmaculada Vivas, profesora de la UNED, egiptóloga y comisaria de la exposición.

El conjunto más espectacular de la muestra es la réplica de uno de los sarcófagos de Tutankamón, al que acompaña un panel con una réplica exacta de las pinturas que decoran la tumba.

Otra de las piezas más interesantes es una reproducción de la Piedra de Rosetta, fundamental para la Egiptología.

El visitante, incluso, podrá descubrir la relación entre Pastrana y Egipto. Y es que la exposición desvela que en muchas tumbas del Antiguo Egipto -incluida la de Tutankamón- se encontró miel, prácticamente en el mismo estado de conservación con el que hace miles de años fuera depositada junto a los faraones, para que pudieran llevársela al más allá. Como es bien conocido, Pastrana es la sede de la Feria Apícola, una de las más importantes del mundo.

La exposición puede visitarse ahora hasta el 12 de mayo, en días laborables con cita previa, en la Oficina de Turismo, y los sábados y domingos de 10:30 a 14:00 horas.