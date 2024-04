Escuela Koalacta: el apoyo que ofrece María Marqués a las madres para alimentar a sus hijos de forma saludable

La Escuela Koalacta liderada por María Marqués, con veinte años de experiencia como nutricionista infantil, ofrece un espacio online donde las madres encuentran información actualizada y apoyo en la alimentación de sus hijos con un enfoque integral para garantizar la salud y felicidad de su familia La maternidad es una etapa llena de aprendizaje y desafíos, especialmente cuando se trata de la alimentación de los hijos. En un mundo donde la información abunda y las dudas del día a día acompañan, Koalacta surge como un oasis de apoyo y conocimiento para las madres.

Una escuela creada por María Marqués, nutricionista infantil y madre de tres hijos, es una comunidad online que ofrece a las madres acceso a información veraz y actualizada sobre alimentación infantil y familiar, avalada por profesionales de la salud.

En este entorno, las madres encuentran un espacio seguro para compartir experiencias, dudas e inquietudes con otras madres y familias, creando una red de apoyo invaluable.

Las familias que pertenecen a esta comunidad tienen la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado de la mano de María Marqués, brindando la atención que necesitan para navegar con seguridad en el camino de la crianza.

Koalacta se ha convertido en una experiencia vibrante donde las madres encuentran no solo información, sino también un espacio de comprensión, empatía y empoderamiento, tan necesario en tiempos donde, en muchas ocasiones, la crianza se vive de forma solitaria y a contrarreloj.

Según María Marqués, "La escuela Koalacta es un espacio para la crianza consciente".

Y añade: "Es posible disfrutar de los peques en el momento de la mesa. Conectar con ellos fomenta la adquisición de unos buenos hábitos de alimentación para ahora y para el futuro"

La crianza de los hijos es una responsabilidad compartida, y Koalacta se erige como un aliado fundamental para las madres que buscan criar a sus hijos de forma saludable y feliz. A través de su enfoque integral, que abarca la alimentación, el bienestar emocional y la educación, Koalacta empodera a las madres para tomar decisiones informadas y construir una vida familiar plena.

La fundadora explica: "Ser madre en esta sociedad de sobreinformación y prisas se convierte en un reto para muchas mujeres, que se sienten solas y perdidas a la hora de afrontar las nuevas etapas que presenta la maternidad".

Y así lo corroboran las personas que forman parte de la escuela, como Marta, madre primeriza: "En Koalacta me siento arropada y comprendida. Saber que puedo acceder a información fiable y al consejo de expertas me ha permitido afrontar la maternidad con mayor seguridad".

Maria Marqués, dietista-nutricionista materno infantil, asesora de lactancia con amplia experiencia de más de 20 años, y mamá de 3 peques, lidera su proyecto www.mariamarquesnutricion.com donde se dedica a brindar a las madres las herramientas que necesitan para alimentar a sus hijos de forma saludable y disfrutar de la crianza con plenitud.