El 11M, del que se acaban de cumplir 20 años y un mes, es ya para siempre una fecha grabada en el alma de España. Pienso que la mirada al pasado debe proseguir el empeño de buscar la verdad y de hacer justicia a las víctimas, pero no debe quedar atrapada en el dolor, sino que nos tiene que comprometer con el futuro.

La memoria que ahora ejercemos nos tiene que hacer vibrar con una doble esperanza: la esperanza de que la gente de paz tiene más fuerza que la gente violenta, y la certeza cristiana de que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra no es de muerte, sino de vida, porque la última palabra la tiene Dios, que es Amor.