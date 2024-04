Un primer empleo de la más alta categoría: vuelve "CEO por un mes"

Arranca el periodo de inscripciones para participar en el programa del Grupo Adecco "CEO por un mes" que cumple ya su 10ª edición y que en 2024 se une a otra gran iniciativa para los jóvenes: "Trabajando en ti" "CEO por un mes" es un proyecto de recorrido para atraer y desarrollar el talento juvenil y para ayudarle a avanzar en su camino laboral y personal. Además, con este programa se busca desarrollar y potenciar habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipos o el control del estrés, entre otras competencias fundamentales, fomentando a la vez la proactividad e iniciativa personal de los jóvenes.

Entre los candidatos inscritos, un/a joven será seleccionado como CEO del Grupo Adecco en España por un mes y ejercerá las funciones de este cargo junto a Iker Barricat, presidente del Grupo en España.

El Grupo Adecco está buscando jóvenes universitarios de último año o de ciclo superior, recién graduados o egresados y con nivel alto de inglés.

El proceso de inscripción está abierto desde hoy hasta el próximo 30 de abril, a través del enlace: https://www.trabajandoenti.com/tu-oportunidad/ceo-por-un-mes

Uno de los grandes obstáculos para los jóvenes que finalizan sus estudios y quieren incorporarse al mercado laboral está, paradójicamente, en la falta de experiencia laboral. Es por ello que, fruto del compromiso del Grupo Adecco con el talento joven, nació hace ya una década "CEO por un mes": un programa que ofrece a los jóvenes de nuestro país la oportunidad de ser CEO del grupo durante 30 días y aprender de primera mano el funcionamiento de una multinacional al más alto nivel.

Así, desde hoy y hasta el próximo 30 de abril, se abre el plazo de inscripción para optar a ser "CEO por un mes" en España.

Según Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco en España: "como expertos en talento que somos, y porque lo vemos en nuestro día a día, sabemos la importancia que tiene para los jóvenes tener una primera experiencia laboral completa, al más alto nivel. Durante este mes, el joven seleccionado tendrá la oportunidad de sumergirse en el corazón de nuestra organización, enfrentándose a desafíos empresariales reales y trabajando codo a codo con nuestros equipos, adquiriendo un conocimiento transversal sobre el funcionamiento de una gran empresa. Estoy convencido de que esta experiencia será transformadora para él/ella, proporcionándole una comprensión práctica del mundo empresarial y ayudándole a desarrollar las habilidades necesarias para prosperar en su propósito profesional. Y a la vez, esta experiencia será transformadora para nosotros, pues cada año conectamos con nuevas perspectivas y enfoques innovadores que solo las nuevas generaciones pueden aportar".

"El desempleo juvenil sigue siendo un desafío significativo en nuestra sociedad y por ello en el Grupo Adecco creemos firmemente en nuestro compromiso de apoyar y empoderar a los jóvenes en su camino profesional y personal. Este programa es solo una de las muchas formas en que estamos trabajando para abordar esta importante cuestión y aportar nuestro conocimiento y experiencia para construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones",concluye el presidente del Grupo Adecco.

El joven seleccionado/a acompañará a Iker Barricat en su día a día laboral para adquirir las competencias necesarias que le transformarán en un mejor candidato para su futuro profesional. Compartirá su agenda asistiendo a reuniones y visitas comerciales, formando parte activa de conferencias internacionales, elaborando y desarrollando presentaciones ante miembros del comité de dirección, viajando a diferentes regiones y gestionando a un equipo de más de 2.700 personas en España.

Con "CEO por un mes" se busca desarrollar y potenciar habilidades clave como el liderazgo, la capacidad de comunicación, la gestión de equipos o el control del estrés, entre otras competencias fundamentales. Además, con este programa se busca fomentar aún más la proactividad e iniciativa que los jóvenes, de por sí, tienen: habilidades que serán fundamentales en su futuro profesional y personal.

¿Cómo convertirse en "CEO por un mes"?

Las inscripciones estarán abiertas desde el día de hoy hasta el próximo 30 de abril. Tras el cierre de inscripciones, tendrá lugar el proceso de selección a cargo de los mejores expertos en RR.HH. del Grupo Adecco.

Los candidatos/as finalistas vivirán diferentes pruebas como videoentrevistas, pruebas competenciales, ejercicio de creatividad, dinámica grupal, un scape room, entrevistas one to one y el desarrollo de un Business case. Se trata de un proceso de selección 360º que permita a los reclutadores del Grupo Adecco conocer la motivación de los participantes, su interés ante el proyecto, lo que puede aportar al programa "CEO por un mes" y otras competencias como la comunicación, la iniciativa, la toma de decisión, el liderazgo, el trabajo en equipo y la curiosidad y creatividad.

Una vez finalizado este proceso de selección, Iker Barricat, presidente del Grupo Adecco en España, junto a diferentes expertos en selección de la compañía, elegirán al "CEO por un mes" de esta décima edición.