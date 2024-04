Lotería Pepito Herranz reparte 27.000€ diarios en premios

La mayoría de personas siempre han deseado ser protagonistas de un episodio de suerte que les proporcione riqueza instantánea y les ayude a cumplir sus sueños.

En España, jugar a las loterías es una tradición fuertemente arraigada porque para muchas personas no solo se trata de la ilusión de un futuro mejor, sino que el hecho de participar en estos juegos ha adquirido un carácter ritual, porque algunos sorteos están relacionados con festividades especiales.

La Lotería Pepito Herranz es uno de los mayores testigos de la cultura lúdica española. Esta administración de lotería en Madrid, ubicada en San Lorenzo de El Escorial cuenta con una impresionante trayectoria de más de 60 años. La longevidad y fortaleza de esta empresa es el resultado de un serio compromiso con trabajar incansablemente para aumentar la cantidad de ventas, por lo tanto, incrementar la posibilidad de obtener premios para sus clientes.

Se vende más, se premia más Loterías Pepito Herranz asegura que solo en el año 2023 repartió un total de 10 millones de euros. Esto representa una media diaria que supera los 27.000 euros. Gracias a estos números, esta administración es una referencia tanto en el ámbito local como en el nacional. La lotería de los 27 k se le conoce por redes.

Además, está empresa se ha ganado la preferencia de los españoles debido a que permite que las personas participen en múltiples opciones de juegos como Bonoloto, El Gordo, Lotería Nacional, Lotería de Navidad, Lotería del Niño, Primitiva, Euromillones y Eurodreams.

Aunado a esto, la firma también facilita a sus usuarios la posibilidad de jugar a las peñas, así como participar en las populares apuestas deportivas como Quiniela o Quinigol.

Suerte, pero a base de trabajo Por otra parte, Loterías Pepito Herranz ha logrado mantener su posición en el sector de juegos durante seis décadas debido a su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos. En este sentido, desde 2012 la empresa ha aprovechado los avances de la tecnología digital, en colaboración con plataformas como Tulotero, con puntos propios de venta online o acciones de social media que dan lugar a una mayor venta de productos y como consecuencia un mayor número de premios.

De este modo, la página web de Loterías Pepito Herranz no solo se limita a cumplir una función informativa, de promoción o venta, sino que es una auténtica máquina de entregar premios diariamente. Comprar lotería en Madrid es más fácil y no hace falta presentarse en ningún establecimiento físico.

Sobre la posibilidad de jugar de forma online, es importante considerar que se obtienen varios beneficios. Uno de ellos es que, de esta manera, los jugadores evitan hacer filas, además de que pueden comprar sus billetes desde cualquier lugar. La mayor ventaja de jugar a las loterías mediante la plataforma online de Loterías Pepito Herranz es que, debido a que no se emiten billetes físicos, se elimina el riesgo de que un boleto ganador se extravíe o se deteriore.