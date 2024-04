Realizar un proyecto de digitalización en las aulas

La tecnología puede ser un elemento clave para incorporar en el aula metodologías activas, inclusivas, igualitarias e, incluso, más justas con las que demostrar los talentos individuales.

Asimismo, también permite a los centros educativos crecer como institución mediante la creación de nuevas oportunidades y experiencias de aprendizaje, además de confiar en el desarrollo personal, colectivo y social.

En ese sentido, Goldenmac EDU Grupo K-tuin acompaña a los centros para que desarrollen sus proyectos de innovación, por lo que pone a su disposición el conocimiento, las herramientas y las estrategias necesarias para que las desplieguen con éxito. Para esto, comparte la visión de Apple del aprendizaje, aquella donde la tecnología juega un papel determinante en todo el proceso para sacar el máximo potencial de cada estudiante.

La tecnología Apple destaca por las posibilidades de uso que brinda a cada alumno, permitiendo un aprendizaje conectado, creativo, colaborativo y personalizado, lo que contribuye a lograr una educación de calidad. También pone el foco en la privacidad y la seguridad.

Tanto los dispositivos, como las aplicaciones y servicios que ofrecen a los centros protegen los trabajos y los datos personales de los estudiantes. Con los ID de ‘Apple Gestionados’, toda la información está bajo el control del centro que puede activar o desactivar apps y servicios como iMessage, FaceTime o los informes sobre la evolución de los alumnos a través de la aplicación ‘Tareas de Clase’.

¿Qué ayuda ofrece Goldenmac EDU a los centros educativos? Goldenmac EDU Grupo K-tuin cuenta con una amplia experiencia con los centros educativos en el ámbito tecnológico y la formación estratégica de los profesionales, y posibilita las condiciones de confianza y seguridad necesarias para que el centro emprenda su proyecto de cambio y transformación. Para esto, otorgan ayuda para diseñar espacios para la participación, interacción, comprensión y la expresión del talento, lo que los convierte en entornos facilitadores y capaces de ofrecer un proceso de acompañamiento a medida para cada centro educativo.

Plan personalizado Asimismo, Goldenmac EDU dispone de un equipo de consultores especializados en educación y tecnología que realizan un diagnóstico personalizado para conocer la situación de partida del centro y elaborar una propuesta alineada con su cultura organizativa, modelo educativo, competencias tecnológicas y pedagógicas, visión de futuro y, por supuesto, la infraestructura tecnológica y necesidades técnicas que lo hagan posible.

Este acercamiento permite ofrecer a cada centro educativo un plan a corto o medio plazo en el que se ajustan acciones, se identifican los equipos y expertos necesarios, y se priorizan las actividades. En el mismo se presenta una solución formativa inicial adaptada a las necesidades docentes, en sus vertientes pedagógicas y tecnológicas, como la solución técnica y de equipamiento de dispositivos para el centro (docentes, estudiantes, aulas, otros espacios, etc.).

Y es que la dotación de dispositivos tecnológicos y la formación por sí misma no garantiza el éxito para una verdadera transformación metodológica en el centro educativo. Por eso, resulta fundamental una consultoría que apoye y acompañe directamente al profesorado para que mejore su práctica docente, y también al equipo directivo para orientar en la toma de decisiones e incorporar estrategias que garanticen la sostenibilidad del proyecto con dos líneas de actuación:

Primero, una definición de objetivos e indicadores claves que estén alineados con los objetivos estratégicos para medir el impacto que la tecnología está teniendo en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, una determinación y mejora de los procesos internos del colegio como la programación docente, de evaluación, de gestión, comunicación o marketing, entre otros.

Además, Goldenmac EDU facilita al centro los recursos necesarios para la financiación y viabilidad del proyecto a largo plazo, desde la compra institucional a la familiar, analizando cada caso para ayudar a elegir la opción que contribuya a hacer una inversión exitosa.

Quienes deseen saber más acerca del proyecto de implementación de la tecnología Apple en el centro, se pueden contactar a través de la dirección de correo: educacion@k-tuin.com, visitar la web de Goldenmac EDU o seguir en redes sociales su cuenta @goldenmacedu