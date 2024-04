Transporte aéreo, marítimo y terrestre personalizado, con el servicio de Libra Logistic

El servicio de transporte abarca una amplia gama de modalidades, incluyendo la terrestre, la aérea y la marítima, cada una vital para el comercio y la movilidad global.

El transporte terrestre facilita la entrega rápida de mercancías en el ámbito local y nacional, mientras que el aéreo ofrece una opción rápida y eficiente para distancias largas. Por otro lado, el marítimo es fundamental para la movilización de cargas pesadas y voluminosas en rutas internacionales.

Empresas especializadas en logística, como Libra Logistic en Santa Perpetua de Moguda, España, brindan servicios integrales para satisfacer las necesidades de sus clientes.

¿Qué ofrece el servicio de Libra Logistic? La empresa Libra Logistic lleva 17 años en el mercado ofreciendo servicio de transporte adaptado a todos los requerimientos. La compañía puede transportar todo tipo de mercancía, asegurando una entrega oportuna y directa. Para tranquilidad de la clientela, se les informa en todo momento del estatus de sus cargas hasta que llegan a su destino final.

Las rutas de esta corporación son tanto nacionales como internacionales. El transporte terrestre es diario y puede ser por régimen de grupaje import y export y con entrega puerta a puerta si así lo desea el usuario.La flota es amplia y engloba camiones, camionetas, furgonetas, camiones tráiler, plataformas elevadoras y vehículos especiales.

Los que necesiten transportar productos por via aerea pueden elegir salidas con reserva de espacio, de primera disponibilidad, servicio courier on board, courier express, chárter, etc. Paralelamente, el transporte marítimo puede ser bajo la modalidad LCL. Esta admite que varios expedidores compartan un mismo contenedor. La misma es ideal para las pequeñas y medianas empresas que importan o exportan poca mercancía. Otra de las formas de traslado es con el método FCL, donde la carga de un expedidor se lleva en un contenedor sin compartirlo con nadie más. Esta alternativa generalmente es solicitada cuando son objetos pesados y voluminosos.

Qué opción elegir Una duda que suele surgir es qué mecanismo de transporte es el más idóneo. Al respecto, hay que saber que cada modalidad tiene sus ventajas. Por ejemplo, los traslados terrestres suelen ser los más económicos y están destinados para rutas cortas. Si se necesita que unos bienes lleguen en tiempo récord de un país a otro, el transporte aéreo es un gran aliado. Sus ventajas son varias, entre ellas, cobertura geográfica amplia y trámites sencillos. Entre los artículos que se pueden enviar por avión son aquellos de gran valor o los que son frágiles. Sin embargo, este servicio es el más costoso y no sirve para cargas de grandes dimensiones.

Finalmente, cuando se trata de transportar cargas significativas de un continente a otro, el transporte marítimo es la solución. En las embarcaciones se pueden transportar productos especiales en estado líquido o gaseoso. No obstante, los tiempos de espera son más largos.