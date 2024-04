En la actualidad, la seguridad alimentaria es un factor clave para todas las empresas o negocios que conforman la industria de la alimentación. Por este motivo, la consultoría en seguridad alimentaria se ha convertido en un servicio muy solicitado, ya que con la ayuda de expertos es posible implementar las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de los alimentos que se producen y se distribuyen. Esto está, de hecho, muy valorado por el consumidor final al elegir sus productos.

La firma Santa Food Guardianas Alimentarias es especialista en proporcionar servicios de asesoría profesional en cuanto a la legislación relativa a seguridad alimentaria, dando soluciones eficaces a las empresas de este sector. La siguiente es una entrevista realizada a sus responsables, donde explican un poco más acerca de su consultoría.

¿Cuáles son las bases de su servicio de consultoría de seguridad alimentaria?

La legislación vigente en materia de seguridad alimentaria es desconocida por las empresas afectas a su aplicación. Por ello, contratan nuestros servicios con el objeto de cumplir y esperar las inspecciones y auditorías sanitarias.

¿Cómo surgió el proyecto de Santa Food Guardianas Alimentarias?

Surgió por dos razones, una porque tenía que diferenciarme de mi competencia y dos porque necesitaba empezar a crear una identidad para que me reconocieran en la zona.

¿Cuáles consideran que son los cinco pilares de la higiene alimentaria en una empresa?

Cultura de seguridad alimentaria del personal. Implicación de los dueños de la empresa en el cumplimiento de la normativa. Conciencia social. Responsabilidad de los explotadores de la actividad. Equilibrio e incorporación en el proceso productivo de unas buenas prácticas.

¿Cuáles son los objetivos de la empresa en los próximos cinco años?

Crecer, establecer la empresa con estructura empresarial sólida y sobre todo, tener un reconocimiento y dar a conocer la herramienta digital de control APPCC que ponemos al servicio de empresas que no tienen posibilidad de disponer de esta facilidad, ya que es un producto muy costoso y no es el objetivo de nuestros clientes invertir en ello. Pero nosotros los ofrecemos a precios asequibles. Una vez nuestros clientes prueban nuestro sistema informático de controles sanitarios, ya no vuelven a tomar temperaturas en un papel. Carpetas de documentos que finalmente acaban manchados de restos de comida. Otra ventaja es que, al tener los controles sanitarios (registros de temperaturas, control de aceite de freidora...) en nuestra nube, podemos revisar la documentación desde nuestro centro, sin que el cliente tenga que esperar nuestra visita. Esta herramienta siempre va acompañada de asesoramiento online, por lo que el cliente se siente muy acompañado y seguro ante Sanidad.

¿Qué servicios ofrece Santa Food Guardianas Alimentarias como consultora alimentaria, a las empresas?

Consultoría, asesoramiento, formación en Higiene y Seguridad Alimentaria y un producto que materializa todo esto, una herramienta digital para facilitar los controles sanitarios que tienen que llevar a cabo todas las empresas alimentarias.

-¿Por qué es importante la consultoría de seguridad alimentaria para una empresa del sector?

Porque aporta soluciones ante incidencias que surgen y pueden poner en peligro la inocuidad de los alimentos. Porque asesora para que se cumpla con la normativa y porque proporcionamos toda aquella documentación solicitada en inspecciones y auditorías. Concienciamos e instruimos a las empresas en seguridad alimentaria.

¿Cómo perciben en la actualidad la realidad de la higiene alimentaria en las empresas?

Hay de todo, empresas que le dan la importancia que se merece y son responsables. Generalmente, son empresas muy concienciadas también con otros temas como el medio ambiente. Y en el otro extremo, están aquellas empresas que simplemente nos contratan para evitar las sanciones correspondientes e impuestas por las autoridades sanitarias.

En conclusión, la consultoría en seguridad alimentaria ofrecida por Santa Food Guardianas Alimentarias es importante para las empresas que hacen vida en el sector alimentario, ya que con ella se puede acceder a la formación necesaria en temas fundamentales como higiene, seguridad, herramientas digitales para el control sanitario, etc. Pero, además de eso, es importante porque ayuda a cumplir correctamente con la normativa vigente y evitar sanciones, a la vez que se mantiene una filosofía de trabajo más sostenible y ética.