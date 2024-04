Elon Energías Renovables anuncia las nuevas subvenciones para energías renovables en Euskadi: oportunidades para instalar aerotermia y placas solares

En un esfuerzo continuado por promover el uso de energías renovables y mejorar la sostenibilidad en Euskadi, se ha anunciado la disponibilidad de nuevas subvenciones destinadas a la instalación de sistemas de aerotermia y paneles fotovoltaicos. Esta iniciativa está dirigida a particulares que no realizan ninguna actividad económica y comunidades de propietarios residenciales sobre propiedad horizontal, marcando un paso significativo hacia la eficiencia energética Detalles de las subvenciones

El Gobierno Vasco ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas, que comenzó el 15 de abril de 2024 y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2024, o hasta que se agoten los fondos disponibles. Los beneficiarios tienen la oportunidad de modernizar sus sistemas energéticos mediante la instalación de tecnologías limpias y renovables, que no solo contribuyen a la reducción de la huella de carbono, sino que también ofrecen una reducción significativa en los costes de energía a largo plazo. Las actuaciones que pueden beneficiarse de estas subvenciones incluyen la instalación de sistemas de aerotermia y la instalación de paneles fotovoltaicos entre otros.

Cuantía de las ayudas

En términos de ayuda económica, los proyectos de instalación de aerotermia pueden recibir una subvención máxima de 2.000€, mientras que los proyectos de paneles fotovoltaicos en vivienda residencial pueden variar entre 4.000€ y 7.500€ dependiendo de la potencia instalada. Para proyectos de autoconsumo colectivo, la ayuda puede ascender a entre 4.600€ y 8.750€.

Requisitos y consideraciones Importantes

Para calificar estas subvenciones, es crucial que los proyectos estén completamente finalizados antes del 31 de diciembre de 2024. Además, se pueden subvencionar todos los proyectos que hayan sido ejecutados desde el 1 de enero de 2024. Esto ofrece una ventana de oportunidad para aquellos que hayan iniciado sus proyectos al comienzo del año.

Impacto esperado

La introducción de estas subvenciones representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades locales para incentivar la adopción de energías renovables en el ámbito residencial. Estas ayudas no solo facilitan la transición hacia fuentes de energía más limpias y eficientes, sino que también promueven la creación de empleo local en el sector de las tecnologías renovables, contribuyendo al crecimiento económico regional.

Cómo aplicar

