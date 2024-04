Luckia publica una oferta de empleo para trabajar por 3.000 euros 'por la cara'

La 'Tribu de Luckia' busca personas que se parezcan a un@ famos@ -o se den un aire- para colaborar durante la Eurocopa, Juegos Olímpicos y Copa América por 3.000 euros. Además de este original requisito, esta oferta de empleo encaja también para quien quiera sacar a relucir su pasión por el deporte Algunos todavía no se enteran, pero "los curros han cambiado". Ya no se lleva la presencialidad y es muy importante tener flexibilidad, si no, adiós. Luckia, que está rompiendo moldes en su sector y en la captación de talento, se ha propuesto cambiar el rollito en las ofertas de trabajo. Así han publicado una oportunidad de empleo en la que ganar un sueldo de 3.000 euros "por la cara" es una realidad. En pocas horas han recibido cientos de solicitudes para este 'puestazo' a través de la web LaTribuDeLuckia.com, así como en conocidos portales de empleo. El plazo termina el próximo 12 de mayo.

Algunos aspectos que son el principal reclamo para candidatos y candidatas es que, por ejemplo, el sueldo es de 3.000 euros por solo cinco horas a la semana desde el 15 de mayo al 15 de agosto, ambos inclusive. "Las horas las elige cada uno. Muchos no han visto una oferta de trabajo igual en la vida".

"Se busca la cara de Luckia durante la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la Copa América".

Convertirse en "la cara de Luckia"

¿Qué hará quién consiga el empleo? Será la cara de Luckia durante la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y la Copa América y, quién sabe si la 33 de Alonso. Tendrá que crear vídeos, hacerse fotos y mandar contenidos digitales. Los que apostaron en su momento por las redes sociales ya sabían que todo esto tendría futuro, incluso, para conseguir un trabajo y bien remunerado.

El principal requisito para postularse al empleo es ser mayor de edad y tener un interesante parecido a alguien 'famosete', conocid@ o, simplemente, que el candidato o candidata así lo crean. Tanto como si es su doble anónim@, como si le dicen que se"da un aire a…", este curro está hecho para ell@s. Si, además, es una 'máquina' haciendo vídeos, en Luckia le pondrán la alfombra roja.

"Si te pareces a un famos@ o persona conocida y te gusta salir en cámara, es la oferta de empleo para sacar a relucir tu pasión por el deporte".

¿Cómo inscribirse en la oferta?

"Puedes pasarte directamente por la web LaTribuDeLuckia.com y seguir las instrucciones. Ahí dejar tus datos, subir esas cinco mejores fotos donde se vea el parecido e indicar de quién se trata -por si en Luckia están despistados y no caen en un primer momento-". El plazo para inscribirse en la oferta de empleo termina el 12 de mayo. El casting promete.

