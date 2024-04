Alfred López presenta su nuevo libro de curiosidades; 'Esto es CURIOSÍSIMO'

Por Carla Bravo

El escritor y divulgador de curiosidades, Alfred López, lanza su séptimo libro, "Esto es CURIOSÍSIMO", una continuación de su exitosa saga de libros de "El listo que todo lo sabe" y en esta breve entrevista, se explorará qué se puede esperar de esta nueva entrega y qué lo ha motivado a seguir compartiendo su pasión por el conocimiento.

Carla Bravo: Alfred, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué nos puedes contar sobre tu nuevo libro "Esto es CURIOSÍSIMO"?

Alfred López: Gracias, Carla. "Esto es CURIOSÍSIMO" es un compendio de 366 curiosidades, una para cada día del año, donde explico datos curiosos, efemérides, anécdotas, ciencia cotidiana, inventos o etimologías para despertar la curiosidad de los lectores.

C.B.: El título de este nuevo libro hace referencia a tu nombre de usuario en TikTok e Instagram, “Curiosísimo”. ¿Cómo ha influido tu presencia en las redes sociales en la creación de este libro?

A.L.: Mi experiencia en las redes sociales en las que me muevo ha sido fundamental. Interactuar con una comunidad tan activa y curiosa me inspira y motiva a profundizar en los temas idóneos para explicar. Además, el excelente feedback que tengo con mis seguidores me proporciona pistas sobre qué tipo de contenidos les interesa.

C.B.: Has contado con el prólogo del popular actor, presentador y cómico Sergio Pazos para este libro. ¿Qué nos puedes decir sobre esta colaboración?

A.L.: Estoy encantado de haber contado con Sergio Pazos. Su característico y peculiar humor complementa perfectamente el tono del libro y aporta un valor añadido. Además, se trata de una persona muy ilustrada y amante de los datos curiosos, por lo que su aportación en forma de prólogo enriquece mi trabajo.

C.B.: ¿Cómo crees que "Esto es CURIOSÍSIMO" se diferencia del resto de tus libros?

A.L.: Destaca por la diversidad de temas que abarca, aunque sigue la estela y formato de los cuatro libros anteriores de la saga con un mismo diseño y maquetación. El ofrecer una curiosidad por día, de temas variados, lo hace perfecto para descubrir un dato nuevo diariamente, algo que los lectores de mis anteriores libros siempre han agradecido.

C.B.: ¿Cuál es tu próximo desafío o proyecto?

A.L.: En estos momentos estoy centrado en el lanzamiento y promoción de "Esto es CURIOSÍSIMO", además de haber iniciado recientemente la tercera temporada del pódcast “Ya está el listo que todo lo sabe”. También ando trabajando para publicar a finales de año un nuevo libro dedicado a la historia y curiosidades de célebres postres y lo haré junto al joven repostero Oriol Baroch, conocido en redes sociales como @barochcakes.

El libro "Esto es CURIOSÍSIMO” de Alfred López está disponible en exclusiva en Amazon.