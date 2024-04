Daniel Canogar y Peter Halley recibieron el Premio ARCO/BEEP de Arte Electrónico 2024 de España

Las obras Scrawl y Exploding Cell serán exhibidas en octubre en el evento del MNMF en Miami, como parte del patrocinio de Arts Connection Foundation

La decimonovena edición del Premio ARCO/BEEP de Arte Electrónico fue otorgado a Daniel Canogar por su obra Scrawl (2023), expuesta en la galería Max Estrella, y a Peter Halley por su obra Exploding Cell (1983) de la Galería Senda.

Daniel Canogar es una de las grandes figuras del arte contemporáneo español, con un desarrollo estético y experimental que le ha convertido en una figura de extraordinaria fortuna crítica. Peter Halley es el maestro de la pintura neo-geo y, en este caso, la pieza premiada, Exploding Cell (1983), es un trabajo pionero en la “animación digital” que va generando espacios a partir de líneas.

Con estos dos artistas y obras premiadas se consolida la alianza entre la .NewArt { foundation;} y Arts Connection Foundation, que apuesta por el arte contemporáneo y los desarrollos estético-tecnológicos, al otorgar a los ganadores un premio de adquisición de 30.000 euros y las obras se incorporará a la .NewArt { collection;}. Además, serán exhibidas en la próxima edición del Miami New Media Festival, que se llevará a cabo el mes de octubre en la sede de Arts Connection Foundation en Miami.

El premio se falló durante la celebración de ARCOmadrid por un prestigioso jurado formado por la artista Marie-France Veyrat, la artista y también directora de Arts Connection Andreina Fuentes Angarita, la periodista Roberta Bosco, el crítico de arte Fernando Castro Flórez y el director de la NewArtFoundation, Vicente Matallana.

El Premio ARCO/BEEP de Arte Electrónico es claramente un caso de éxito de ARCO en su fomento del coleccionismo. Tras 19 años de colaboración no solo ha dado lugar a una colección que es un referente internacional, sino que actualmente su fundación, la .NewArt { foundation;}, está construyendo un Centro de Arte en Reus especializado en la producción y en la conservación del legado artístico tecnológico, en donde Arts Connection Foundation participará como miembro fundador. Este centro será inaugurado en otoño de 2024.

Sobre .NewArt { foundation;} Con sede en Reus, Cataluña, tiene la ambición de ayudar a la comunidad artística a desarrollar nuevas prácticas tecnológicas, científicas, conceptuales y sociales. La fundación promueve la producción artística con las nuevas tecnologías, como estrategia para el desarrollo social y el empoderamiento. Actúa no sólo como testigo, sino como agente activo.

Sobre Arts Connection Arts Connection es una organización cultural sin fines de lucro con sede en Miami-Dade que promueve eventos que brinden a la comunidad conocimiento, conciencia y sensibilidad cultural; con la visión de construir la ciudadanía a través de la creatividad, las prácticas culturales y también al arte en la vida urbana.