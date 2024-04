'Negocios de Carne y Hueso', el programa que da visibilidad a emprendedores y startups, celebra su séptimo aniversario

Emprender un negocio es más que abrir un negocio.

Ser emprendedor implica adentrarse en una aventura llena de desafíos, pero también de innumerables oportunidades. Dar visibilidad a los desafíos y logros emprendedores es una fuente de inspiración para los que están en el camino o temen enfrentarse a él por primera vez. Durante este camino, programas como Negocios de Carne y Hueso se han convertido en un apoyo fundamental para emprendedores y startups de todo el mundo y para inversores buscando las mejores oportunidades.

Desde hace siete años, este programa, que se emite en Radio, Televisión y Podcast, ha acompañado a las personas que, con su compromiso y motivación, han logrado lanzar y hacer crecer negocios propios. Producido por el grupo elcampus360.com, Negocios de Carne y Hueso acaba de celebrar su séptimo aniversario, tras un largo camino dando difusión a las iniciativas emprendedoras y siendo el referente en la visibilidad del ecosistema emprendedor en habla hispana.

Negocios de Carne y Hueso celebra su séptimo aniversario Desde sus inicios, más de 4.000 invitados han abordado cientos de temáticas relevantes y agregado valor al ecosistema empresarial. A través de horas de contenido disponible en diferentes plataformas, el programa se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración, consejos prácticos y conocimiento especializado para aquellas personas “de carne y hueso” que buscan iniciar o hacer crecer su negocio, convirtiéndose en uno de los podcast favoritos y más escuchados entre emprendedores, en español.

Detrás de este proyecto, se encuentra Mariló Sánchez-Fuentes, su creadora y fundadora, que magistralmente lo dirige y presenta porque, como ella dice, ha vivido el emprendimiento en primera persona. Y cuya cruzada personal es dar reconocimiento y apoyo al ecosistema emprendedor y empresarial del país. Negocios de Carne y Hueso ha sido un catalizador del mundo de los negocios, al visibilizar y motivar a los empresarios en su ardua labor. Todos los programas han mantenido un enfoque genuino y práctico, hecho por y para emprendedores reales. El contenido se ha basado en compartir experiencias, éxitos y sobre todo, errores cometidos, que sirven de aprendizaje y orientación para quienes se aventuran en el mundo empresarial.

El éxito de este programa no solo reside en su programación, sino también en su accesibilidad. La amplia emisión multiplataforma de Negocios de Carne y Hueso ha democratizado el conocimiento emprendedor y empresarial, haciéndolo accesible a todos y no solo a algunos elegidos. Más de 1.000 episodios de inspiración, miles de horas de contenido emprendedor, disponible en YouTube, Spotify, Ivoox y otras muchas plataformas, además de en Radio y TV de difusión nacional.

Negocios de Carne y Hueso "on the road" En el marco de su séptimo aniversario, el equipo de Negocios de Carne y Hueso se encuentra celebrando con un especial "on the road", recorriendo España y retransmitiendo el podcast y sus programas de radio a nivel nacional y con público en directo. Se trata de una iniciativa que muestra el compromiso de su equipo por estar cerca de aquellos que desean emprender y hacer crecer sus negocios, brindándoles recursos prácticos, visibilidad y motivación para alcanzar sus sueños. El objetivo es dar visibilidad a los ecosistemas de todas las ciudades y regiones de España. Porque el talento emprendedor está en cada rincón y debe salir a la luz. Y es que Negocios de Carne y Hueso no es solo un programa, sino que es, desde hace siete años, un compañero de viaje de quienes se atreven a lanzarse y progresar en el mundo de los negocios y para los que buscan ser vistos y reconocidos mucho más allá.