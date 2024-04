Espectaculares atardeceres, gastronomía y relajación en Five Flowers Formentera

Five Flowers Formentera, un oasis de lujo en la isla balear, ofrece una experiencia inolvidable desde su inauguración en mayo hasta octubre. Este exclusivo cinco estrellas, perteneciente a Paya Hotels, es el destino perfecto para quienes buscan disfrutar de espectaculares atardeceres, gastronomía exquisita y momentos de relajación en el spa.

Ubicado en Formentera, conocida por sus playas de aguas turquesas y arena blanca, el hotel se integra perfectamente con la naturaleza, ofreciendo vistas panorámicas únicas del Parque Natural de Ses Salines y del mar Mediterráneo. Desde su Sky Bar, los huéspedes pueden disfrutar de impresionantes atardeceres y delicias culinarias en un ambiente elegante y acogedor.

Con 79 habitaciones y suites bellamente decoradas, el hotel ofrece comodidades de primera clase, como camas king size, amenities de lujo y servicios personalizados. Desde las Flower Garden hasta la Grand Flower Suite, cada habitación brinda una experiencia única, donde los huéspedes pueden disfrutar del amanecer o contemplar el cielo estrellado desde la comodidad de su habitación.

La oferta gastronómica es una delicia para los sentidos, con platos mediterráneos e internacionales servidos en el restaurante Janis y en el Pool Bar durante el día, y platos diseñados para compartir en The Sky por la noche. Los amantes del vino y los cócteles disfrutarán de una selección excepcional en un ambiente sofisticado y relajado.

Además de las exquisiteces culinarias, Five Flowers Formentera ofrece una amplia gama de actividades de bienestar, desde relajarse en la Infinity-Pool hasta disfrutar de tratamientos de spa con productos naturales de Alqvimia. Los huéspedes también pueden participar en clases diarias de yoga y disfrutar de servicios personalizados, como entrenadores personales y Guest Experience Managers.

Con una ubicación privilegiada cerca de lugares emblemáticos como el Puerto de la Savina y la animada vida nocturna de Es Pujols, Five Flowers Hotel Formentera ofrece la máxima expresión de la hospitalidad, combinando diseño elegante, servicio de primera clase y experiencias únicas que cautivan los sentidos y rejuvenecen el espíritu.