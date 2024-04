David Bisbal y la escuela de música Rock Factory

¿Qué tienen en común Bisbal y la prestigiosa escuela de música Rock Factory?

Tienen en común dos cosas: el programa La Voz Kids y la banda Minuto y medio, siendo esta la primera banda de rock infantil en la historia del programa.

Desde el momento en que subieron al escenario, la energía de Minuto y Medio envolvió a la audiencia y a los cuatro coaches, quienes no pudieron contener su emoción al presenciar tal espectáculo. David Bisbal, Rosario Flores, Lola Índigo y Melendi se giraron uno tras otro, sorprendidos por el talento desbordante de estos pequeños rockeros.

Bisbal, Melendi, Rosario y Lola de esta forma se ofrecieron para que fueran escogidos para ser el coach de este joven grupo malagueño de rock de la prestigiosa escuela de música Rock Factory, situada en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Allí, bajo la tutela de los mejores profesores del país, han pulido su talento y perfeccionado su arte hasta alcanzar niveles dignos de admiración.

Finalmente, los 6 jóvenes integrantes de la banda se decantaron por la energía y la motivación que desprende Bisbal de entre todos los artistas que apostaron por acoger a este excepcional grupo que transforma temas pop en su versión rock, con un estilo propio y genuino.

Con Javi al piano, Patrick y Aston en las guitarras, Sergio en el bajo, David en la batería y Adrián como la voz principal, esta pandilla de jóvenes talentos ha demostrado que el rock no tiene edad.

Entre el jurado hubo un pequeño juego de debate, que fue el escoger el nombre del grupo, ya que aún no se habían decidido entre varios.

Melendi tuvo la iniciativa y de entre todos los nombres que tenían pensado los jóvenes artistas, propuso “Minuto y medio”.

Y es así como Melendi, junto con Rosario Flores, Lola Índigo y Bisbal bautizaron al grupo en directo.

Melendi destacó repetidas veces el nivel de calidad del grupo, comparándolo con el del propio programa y mencionando en especial al joven batería.

No está mal la proyección que tiene el grupo Minuto y medio, que fue bautizado por estos artistas y acogido en especial por Bisbal.

Con una actuación memorable y una ovación de pie por parte del público, Minuto y Medio superaron la primera ronda de audiciones a ciegas con éxito.

Ahora, todos esperan con ansias ver qué tienen preparado para la siguiente fase del concurso.

¿Qué canción interpretarán? ¿Traerán alguna sorpresa? Una cosa es segura: Minuto y Medio ha llegado para quedarse, y su música promete seguir resonando durante mucho tiempo.

Los fans del rock pueden prepararse porque Minuto y Medio está aquí para demostrar que la pasión por la música no tiene límites de edad. ¡Larga vida al rock&roll!