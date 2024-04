Juan José Soriano Lluch se atreve con la novela de ficción en su libro ‘El tercer testigo’

Juan José Soriano Lluch cuenta ya con una amplia hemeroteca de libros publicados; sin embargo, El tercer testigo, del cual el propio autor destaca su prosa “nítida y veloz”, es su primera novela. “La idea de la novela rondaba en mi cabeza desde hacía bastantes años. Quería hacer justicia al genio del modernismo, cuya muerte no fue fortuita y que, por desgracia, no disfrutó lo suficiente de su impresionante obra”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “acción trepidante. Un enigma por descifrar confinado desde hacía un siglo. Una montaña rusa repleta de emociones. Una atracción que te obliga a seguir leyendo, a querer saber más de sus protagonistas. La lucha del bien contra el mal. El enfrentamiento del cielo contra el infierno. El Juicio Final entre ángeles y demonio. Suspense hasta los confines del más allá”.

Sinopsis Todo comienza con el descubrimiento de un habitáculo secreto durante la reforma de una mansión modernista en la zona alta de Barcelona. A partir del hallazgo de una serie de evidencias en el interior de un baúl (cartas con amenazas de muerte, un croquis con una dirección muy concreta, una jeringuilla usada…), se encenderán las alarmas que harán temblar los pilares sobre los que se había edificado la cristiandad.

Un investigador muy avezado no cejará en su empeño por desenmascarar la solución del enigma. Enseguida se topará con una brillante abogada, el yin y el yang, la cual se convertirá en aliada hasta los confines del más allá. Una bella historia de amor, abrazada por la magia y la química de las dos almas gemelas, y repudiado por cierto sector. La pareja de detectives removerá cielo e infierno (pagando un peaje) hasta conseguir resolver el misterio escondido desde hacía casi un siglo. La actuación del tercer testigo fue trascendental para desenterrar las piezas clave.

La lucha del bien contra el mal y viceversa será una constante en el transcurso de esta novela de ficción. Elizabeth y David lograrán esclarecer la verdad acerca del accidente fortuito que sufrió el genial arquitecto.