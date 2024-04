Entrevista a Vanessa Cabrera. Empoderando a mujeres para conquistar el camino del emprendimiento digital

Vanessa Cabrera, cuéntanos, ¿por qué decidiste que "Yo Emprendedora Digital" fuera exclusivo para mujeres?

La decisión de enfocar 'Yo Emprendedora Digital' exclusivamente en mujeres surgió de mi propia experiencia. Después de más de 20 años en el mundo corporativo, liderando departamentos de marketing en empresas nacionales e internacionales, me encontré con un panorama desolador al dar el salto al emprendimiento digital: una notable falta de programas integrales que realmente orientarán sobre cómo dar forma a una idea de negocio y definir los pasos a seguir de forma práctica y realista. Esta carencia me impulsó a crear no solo un espacio de formación avanzada y de vanguardia, sino también una comunidad donde el apoyo mutuo y el empoderamiento femenino se situarán en el corazón de la experiencia, garantizando que ninguna emprendedora se sintiera tan desorientada como me sentí yo en mis inicios.

Hablas mucho sobre la importancia de la comunidad dentro de tu programa. ¿Cómo contribuye esto al éxito de las participantes?

La comunidad es fundamental. 'Yo Emprendedora Digital' va más allá de la formación; facilitamos un entorno donde las mujeres pueden compartir sus experiencias, desafíos y éxitos. Las sinergias que se crean dentro de este espacio son increíblemente poderosas, propiciando un ambiente de crecimiento conjunto y apoyo incondicional. Este enfoque comunitario empodera a nuestras participantes, impulsándolas a alcanzar metas que quizás individualmente hubieran considerado inalcanzables.

Reflexionando sobre tus inicios, ¿cómo ha influenciado tu experiencia en el mundo corporativo el diseño de "Yo Emprendedora Digital"?

Mi transición del mundo corporativo al emprendimiento fue un verdadero ojo abierto. A pesar de mi amplia experiencia, me enfrenté a desafíos para los cuales no estaba preparada. No encontré la formación ni la mentoría que necesitaba, lo que me llevó a cometer errores que, en retrospectiva, podrían haberse evitado. Esta experiencia fue lo que me inspiró a crear 'Yo Emprendedora Digital'. Quería ofrecer a las mujeres la guía paso a paso que yo no tuve, asegurándome de que pudieran construir sus negocios digitales con una inversión mínima y maximizando sus posibilidades de éxito. Es, en esencia, el programa que yo desearía haber encontrado en mis comienzos.

Con la tecnología evolucionando rápidamente, ¿cómo aseguras que tus participantes se mantengan a la vanguardia?

El dinamismo del mundo digital exige una actualización constante. En 'Yo Emprendedora Digital', incorporamos las últimas tendencias y herramientas digitales, asegurando que nuestras emprendedoras no solo se mantengan competitivas, sino que también se anticipen a las necesidades del mercado. Esta es una parte integral de la formación, dándoles la confianza para innovar y explorar nuevas oportunidades de negocio.

¿Qué pueden esperar las participantes al inscribirse?

'Yo Emprendedora Digital' es un programa intensivo de tres meses diseñado para llevar a las mujeres desde la concepción de una idea hasta la implementación de un sistema de captación de clientes de forma recurrente. Lo que diferencia a nuestro programa es que no solo te enseñamos a construir tu negocio, sino que también te proporcionamos las herramientas y conocimientos necesarios para que sepas exactamente dónde poner el foco. Gracias a la metodología que hemos desarrollado y a mis más de 20 años de experiencia asesorando negocios para alcanzar el éxito, garantizamos que al final del programa, tendrás todo lo necesario para mantener un flujo constante de clientes y crecimiento.

¿Cómo se estructura el programa para garantizar estos resultados?

El programa 'Yo Emprendedora Digital' se estructura en torno a pilares clave que incluyen la definición de tu propósito de negocio, el desarrollo de tu marca personal, la creación de tu sitio web, y la implementación de estrategias de marketing digital eficaces. A través de una combinación de contenido teórico, ejercicios prácticos, y mentoría personalizada, tanto grupal como individual aseguramos que cada alumna aplique lo aprendido a su proyecto. La metodología está diseñada para ser accionable y enfocada desde el minuto uno, permitiendo a las participantes ver progresos reales semana tras semana.

Dado el enfoque intensivo del programa, ¿cómo apoyas a las participantes en el proceso?

El apoyo es fundamental en 'Yo Emprendedora Digital'. Además de las sesiones de formación y los recursos de aprendizaje, ofrecemos sesiones de mentoría donde las alumnas pueden discutir desafíos específicos, obtener feedback personalizado y orientación estratégica. La comunidad juega un rol vital aquí; el apoyo mutuo, los intercambios de ideas y las oportunidades de networking dentro del grupo enriquecen enormemente la experiencia de aprendizaje y ofrecen a las mujeres un sentido de pertenencia y empoderamiento.

Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría enviar a las mujeres que están considerando dar el primer paso hacia el emprendimiento?

Mi consejo para cualquier mujer que siente la llamada del emprendimiento, pero duda en dar el primer paso es simple: confía en ti y en tu potencial. 'Yo Emprendedora Digital' no solo te equipará con las herramientas y conocimientos para lanzar y crecer tu negocio, sino que también te dará la confianza para tomar decisiones estratégicas y perseguir tus sueños con determinación reduciendo significativamente la curva de aprendizaje en tu viaje emprendedor. Aquí encontrarás todo lo necesario para convertir tu pasión en un negocio digital exitoso, con una inversión mínima y un potencial de ganancias exponenciales. He diseñado este programa como el que me hubiera gustado tener cuando yo decidí emprender: para guiarte, inspirarte y empoderarte. Este es el momento de apostar por ti, y estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino.