Girasol II, el gemelo digital de vanguardia para centrales solares

La empresa REM Experience está comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras que impulsan la transición hacia un futuro energético más sostenible y eficiente. Por eso, forma parte del consorcio que desarrolla el proyecto Girasol II, que avanza en el desarrollo de un innovador gemelo digital de una central solar fotovoltaica con beneficios diferenciados gracias a la combinación de energías renovables, tecnologías disruptivas y la innovadora tecnología STORM desarrollada por Àliter.

El proyecto, financiado a través de la línea de ayudas de apoyo a las Agencias Empresariales de Innovación (AEI) del Ministerio de Industria, se desarrolla de la mano de Àliter Grup Renovables SL; REM Experience, Nvision Systems and techonologies, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas de Energía Solar-Solartys; y la Associació Clúster de l´Energia Eficient de Catalunya.

El gerente de REM Experience, Andreu Florit, explica que, en el contexto de las energías renovables, "Girasol II representa un paso adelante en la transición energética, proporcionando a las centrales solares fotovoltaicas una herramienta avanzada de diagnóstico y predicción. Esto no solo equipara, sino que incluso supera, las prestaciones de las centrales basadas en combustibles fósiles".

"En concreto, Girasol II ofrece un gemelo digital de centrales solares fotovoltaicas que permite no solo monitorear y diagnosticar el estado de la planta en detalle (desempeño, degradación, averías, etc.), sino también predecir su evolución y proporcionar recomendaciones de mantenimiento. Esto facilita la integración de la energía fotovoltaica a gran escala en el sistema eléctrico, reduciendo costos de mantenimiento, extendiendo la vida útil de la planta y optimizando los retornos de inversión", indica el director técnico de REM, Sergio Yagüe.

TECNOLOGÍAS CLAVE

En el marco de la Industria 4.0, Girasol II fusiona varias tecnologías clave, como Big Data, Simulación, Inteligencia Artificial e IoT, agregando además Realidad Virtual/Aumentada y seguridad de datos. Esto no solo digitaliza la producción y gestión de la planta fotovoltaica, sino que también facilita su integración en redes inteligentes, impulsando así la digitalización de la gestión eléctrica.

Hasta ahora, el proyecto Girasol ha validado conceptos desarrollados previamente en este ámbito de desarrollo y ha introducido nuevas mejoras. Por ejemplo, ha verificado el intercambio de datos entre dispositivos y la plataforma IoT y ha confirmado el correcto funcionamiento del cliente web para la monitorización y registro de datos.

Además, los gemelos digitales encuentran su punto álgido de prestación al ofrecer una experiencia absolutamente inmersiva. Por eso, Girasoles II, permite al usuario interactuar directamente con los diferentes elementos (módulos, inversores, sensores, entre otros) del gemelo digital. Esta interacción inmersiva no solo brinda un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema real, sino que también ofrece oportunidades de aprendizaje y formación tanto en el funcionamiento como en el mantenimiento y reparación del mismo.

Para lograr este objetivo, "desarrollamos conjuntamente una aplicación que se enfoca en las posibles interacciones del usuario con el entorno virtual. Este enfoque innovador permite llevar la experiencia de usuario a un nivel completamente nuevo, promoviendo la comprensión profunda y la adquisición de habilidades prácticas de manera eficiente y efectiva", señala Florit.

Con todo, el Gemelo Digital de la planta fotovoltaica representará un modelo visual de la instalación en tiempo real y a diferentes niveles, integrando cada uno de sus componentes. Este gemelo recopilará y procesará un gran volumen de datos (Big Data) provenientes de los distintos componentes empleados en el sistema, tanto de los sensores desplegados en la planta como de los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning (ML) y Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS). Esto permitirá una supervisión exhaustiva y una toma de decisiones informada, optimizando el rendimiento de la planta y asegurando su funcionamiento eficiente a lo largo del tiempo.

Al aprovechar estas tecnologías, Girasol II no solo proporciona un modelo digital avanzado de las plantas fotovoltaicas, sino que también permite una interacción inmersiva y simulaciones avanzadas para el diagnóstico y el aprendizaje preventivo del mantenimiento. Esto empodera a los ingenieros para diseñar nuevas plantas mejoradas y optimizadas, incluso antes de que exista un prototipo físico, aprendiendo de los errores del pasado y maximizando el rendimiento global.

En resumen, Girasol II representa un paso crucial hacia un futuro energético más sostenible y eficiente, fusionando tecnología de vanguardia con el compromiso de impulsar la transición hacia las energías renovables.